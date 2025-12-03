Últimas ofertas del Black Friday de Cecotec: llévate el secador de pelo más completo por menos de 100€ (solo hoy)

¿Sabes lo importante que es tener un buen secador de pelo? A veces, le damos más importancia a la tecnología de una plancha, un rizador o un cepillo de aire, pero el secador es el dispositivo más básico para retirar la humedad del cabello. Por suerte, hoy en día existen versiones con sistemas que protegen la fibra capilar, reducen el encrespamiento y ayudan a conseguir un acabado de peluquería sin salir de casa.

Para acertar con tu decisión, fíjate si tiene un motor brushless, sensores de temperatura o accesorios que te ayuden a peinar al mismo tiempo que te secas el pelo. O, directamente, toma nota del productazo que acabamos de fichar rebajado en el último día de Black Friday de Cecotec. Es el secador de pelo DryGlam Waves Champagne, con accesorios, tecnología Coanda y unos resultados brutales. ¿Lo quieres?

Lo que más nos gusta de este cepillo de pelo

Tecnología Plasma para reducir la electricidad estática.

Motor Brushless de 1600 W y 110.000 rpm.

Sistema 4 en 1 con concentrador, difusor, rizador y cepillo alisador.

Control inteligente del calor para evitar daños.

Secador de pelo DryGlam Waves Champagne de Cecotec

secador pelo champange

El secador de pelo DryGlam Waves Champagne es uno de los más modernos y respetuosos con el cabello, y ahora lo tienes rebajado a menos de 100€ en el último día de ofertas de Black Friday de Cecotec. Terminan hoy a medianoche, así que aprovecha estas últimas horas. Te llevarás a casa un dispositivo que combina iones positivos y negativos para reducir el frizz en una sola pasada.

Lo que más nos gusta es que este secador de pelo incluye accesorios que amplían las posibilidades, como un concentrador de aire, difusor para ondas naturales, cilindro rizador con efecto para rizos definidos o un cepillo alisador para peinar. Podrás controlar todas las funciones desde su pantalla digital y ajustar la velocidad y la temperatura a tu gusto.

Preguntas frecuentes

¿Necesitas resolver algunas dudas más para aprovechar esta oferta de Cecotec? Respondemos a continuación a las preguntas más frecuentes.

¿El secador de pelo DryGlam Waves sirve para pelo rizado?

Sí. Incluye un difusor que potencia la forma natural del rizo sin frizz ni resecar.

¿La tecnología Plasma reduce la electricidad estática?

La combinación de iones positivos y negativos elimina el encrespamiento y deja el pelo más suave desde el primer uso.

¿El motor Brushless consume menos que un secador convencional?

Es más eficiente y estable, así que reduce el desgaste y acelera el secado sin disparar el consumo.

¿Es difícil usarlo el efecto Coanda?

No, aunque requiere algo de práctica. El cilindro rizador guía el mechón automáticamente alrededor del accesorio, así que no te costará pillarle el truco para hacer rizos uniformes.

¿Hasta cuando puedo comprar este secador de pelo Cecotec rebajado?

Hasta hoy 2 de diciembre a las 23:59 horas, que es cuando terminan las ofertas de Black Friday de Cecotec.

Este secador de pelo tiene un precio más bajo de lo habitual, accesorios y es la mejor inversión que puedes hacer para tu melena. ¡Ahora por menos de 100€!

