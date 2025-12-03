MediaMarkt rebaja casi a mitad de precio el cepillo de dientes eléctrico Oral-B que más recomiendan los dentistas

Noticias relacionadas Los 10 mejores irrigadores dentales del 2025: recomendaciones y marcas

Si eres de los que todavía utiliza un cepillo de dientes manual porque cree que es más barato o más cómodo que uno eléctrico, te equivocas. Quizá sí lo es a corto plazo, pero no cuida de tu salud bucodental tan bien como lo hace un cepillo de dientes eléctrico, así que a la larga seguramente lo pagues con más visitas de la cuenta al dentista.

Los cepillos eléctricos son los que recomiendan los profesionales, porque su cabezal redondo se adapta mucho mejor a la forma de cada diente, lo rodea y limpia mucho mejor. Además, incorporan temporizadores para controlar el tiempo, sensores de presión y otras funciones inteligentes. Como el cepillo de dientes eléctrico Oral-B iO 2, ahora rebajado casi a mitad de precio en MediaMarkt y con posibilidad de recibir 50€ de cashback al comprar dos dispositivos de Oral-B.

Beneficios de un cepillo de dientes eléctrico

Limpieza mucho más profunda gracias a los movimientos automáticos.

Sensor de presión que evita daños en las encías.

Temporizador para cumplir con los 2 minutos recomendados por los profesionales.

Cabezales intercambiables que puedes elegir según tus necesidades.

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B iO 2

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B iO

El cepillo de dientes eléctrico Oral-B iO 2 tiene todo lo que necesitas para mejorar tus hábitos y cuidar por fin tu salud bucodental. Es perfecto tanto si vienes de un cepillo manual como si tienes un eléctrico más básico. El cabezal redondo se inspira en las herramientas que utilizan los dentistas, rodea mejor cada diente y llega fácilmente a las zonas más complicadas.

Siempre podrás elegir entre 3 modos de uso —suave, extrasuave y limpieza diaria— con solo pulsar un botón. Además, incorpora un temporizador que te avisa cada 30 segundos para que cambies de zona, tiene buena autonomía y viene en un pack con un recambio y un estuche de viaje. Todo por menos de 45€ (el precio de un cepillo eléctrico más básico) en MediaMarkt.

¿Necesitas un cepillo eléctrico?

Si necesitas mejorar tu salud bucodental sin cambiar toda tu rutina, la respuesta es sí. La limpieza es más profesional, controla mejor la presión que ejerces, el tiempo de cepillado y alcanza zonas muy poco accesibles con un cepillo manual.

Además, es para ti (con más razón) si tienes ortodoncia, coronas o algún implante. También si necesitas mejorar tus hábitos por algún problema de encías, caries o simplemente quieres eliminar la placa bacteriana y evitar el sarro.

Este cepillo de dientes eléctrico es uno de los más avanzados de Oral-B, y gracias a la oferta exclusiva de MediaMarkt lo puedes conseguir al precio de uno más básico. ¡Date prisa!

