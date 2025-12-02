Esta aspiradora sin cable de Cecotec aspira y friega a la vez, sin enredos de pelos y por menos de 200 €

No hay nada peor que tener que enfrentarse a los suelos de casa, sobre todo si hay alfombras, moquetas y tienes mascota. Es el combo más temible, pero también uno fácil de superar si cuentas con una solución como la Aspiradora sin cable Cecotec Conga Rockstar RX90 AI AquaPet Flex. Este modelo, que aspira y friega a la vez, tiene cabezarl antienredos y kit para sofás, colchones y el coche, está de oferta en Cecotec. De hecho, son los últimos días para poder llevártelo con 100 € de descuento.

Te va a hacer la vida más fácil, sin importar lo grande que sea tu casa (tiene 100 minutos de autonomía), lo dura que sea la suciedad o los tipos de suelo que tengas. Arrasa con todo fácil y rápidamente.

Lo mejor de esta aspiradora sin cable

Tiene Inteligencia Artificial que ajusta su potencia de hasta 350 AW en tiempo real según la suciedad.

El cepillo HairLess XL antienredos va perfecto con el pelo de mascota.

Con el sistema ErgoWet, aspira y friega en la misma pasada.

Su batería aguanta hasta 100 minutos de funcionamiento y trae un kit especial para coches y mascotas.

Aspiradora sin cable Cecotec Conga Rockstar RX90 AI AquaPet Flex

Aspiradora sin cable Cecotec Conga Rockstar RX90 AI AquaPet

La ventaja clave, y lo que más diferencia a la Aspiradora sin cable Cecotec Conga Rockstar RX90 AI AquaPet Flex frente a otros modelos es que lo hace todo sin que tengas que complicarte. Analiza la suciedad con su sistema de IA para ajustar la potencia en consecuencia, sin perder capacidad ni gastar batería en exceso. Además, cuenta con una tecnología especial para mejorar resultados en esquinas y bordes y zonas donde se suele acumular más suciedad, por no hablar de su cepillo HairLess XL, que no se enreda con ningún tipo de pelo. Aunque lo mejor de todo es que trae un enorme kit de accesorios para usar el aspirador con sofás, colchones o incluso en e interior del coche.

Es el tipo de aspirador que necesitas si vives con mascotas en casa, o si tienes alfombras, o poco tiempo. Como aspira y friega a la vez, te deja los suelos impecables de una sola pasada. ¡Todo comodidades!

¿Qué opinan quienes la han comprado?

La variedad de cabezales, la potencia de succión o su capacidad para ajustar la potencia son lo que más destacan quienes tienen esta aspiradora de Cecotec, por no hablar de su capacidad para arrasar con el pelo de mascotas. Aquí tienes varias reseñas reales:

"Es una de las mejores que he tenido. Tiene una potencia de succión impresionante,capaz de eliminar hasta el polvo más fino y los pelos de mis dos gatos sin esfuerzo."

"Muy buena aspiradora, carga rápido y la potencia me dura para limpiar todo el piso y el coche. Además se regula sola."

"Después de probar varias aspiradoras, esta es sin duda la mejor para mí. Aspira de maravilla, se lo lleva todo sin esfuerzo, desde el polvo más fino hasta las migas más escondidas. Los accesorios que incluye son muy prácticos y facilitan la limpieza."

