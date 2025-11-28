Caribe, Dubai o Mallorca: descuentos de Black Friday de hasta el 55% para alojarte en más de 100 hoteles Barceló

El Black Friday de Barceló te acerca a los mejores hoteles del mundo con descuentos de hasta el 55% para viajar hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Has escuchado alguna vez que un viaje se vive tres veces? Cuando lo sueñas, cuando lo vives y cuando lo recuerdas. Si eres de aprovechar cualquier fin de semana para hacer una pequeña escapada y haces, como mínimo, un gran viaje al año, no nos puedes negar que organizarlo, reservar el hotel y los vuelos ya te da una pequeña dosis de felicidad. Este año, se va a multiplicar por dos, porque si hay algo mejor que tener un viaje planeado es poder ahorrar mientras lo haces. Y por eso tienes que fichar las ofertas del Black Friday de Barceló, con las que puedes ahorrarte hasta un 55% en los hoteles de tu próxima aventura.

Da igual si eres más de destinos nacionales, si sueñas con relajarte en cualquier resort del Caribe o con recorrer de arriba a abajo un país como Marruecos. El Black Friday de Barceló ya está aquí con descuentos de hasta el 40% en su web y un 15% de descuento extra con el cupón 25BF15 para viajar hasta el 31 de diciembre de 2026. Ya se han sumado a la promoción más de 100 hoteles, así que solo te queda decidir si quieres hacer un viajazo de lujo en pareja, una escapada en familia a cualquier ciudad de Europa o esa aventura con amigos que recordaréis toda la vida. ¡No todos los días puedes hacer lo que más te gusta en el mundo y encima ahorrarte hasta un 55%!

Black Friday de Hoteles Barceló : hasta el 55% de descuento (40% web + 15% extra cupón) en todas las nuevas reservas desde el 24 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2025.

: hasta el 55% de descuento (40% web + 15% extra cupón) en todas las nuevas reservas desde el 24 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2025. Fechas de viaje : durante el Black Friday, podrás reservar tus hoteles para viajar desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026.

: durante el Black Friday, podrás reservar tus hoteles para viajar desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026. Cupón descuento : 15% de descuento extra con el código 25BF15 (solo para reservas de hotel, no acumulable con otros cupones y puede tener restricciones en algunos hoteles o periodos de viaje concretos).

: 15% de descuento extra con el (solo para reservas de hotel, no acumulable con otros cupones y puede tener restricciones en algunos hoteles o periodos de viaje concretos). Ofertas de Black Friday válidas en más de 100 hoteles de todo el mundo.

Los mejores destinos para aprovechar el Black Friday de Barceló

Más de 100 hoteles se han sumado al Black Friday 2025 de Barceló, pero nosotros hemos fichado 5 destinos muy recomendados para viajar en pareja, familia o con amigos. Son destinos para todos los gustos y en los que podrás alojarte con hasta un 55% de descuento si reservas antes del 30 de noviembre (para viajar hasta el 31 de diciembre de 2026). No olvides aplicar el cupón 25BF15 para conseguir el 15% extra sobre los precios ya rebajados.

Mallorca, un paraíso en el Mediterráneo que nunca pasa de moda

Mallorca 1

Mallorca lleva años siendo el destino favorito para viajar en pareja, con familia o amigos (y lo seguirá siendo). Esta isla tiene algunas de las playas más bonitas de España, calas escondidas que merecen la pena y una oferta cultural y gastronómica que pone la guinda al viaje. Además, es un destino 'todoterreno', porque podrás descubrir la parte cultural, pueblecitos con mucho encanto o practicar deportes acuáticos en sus aguas cristalinas.

Occidental Playa de Palma : muy cerca de Palma y del aeropuerto, perfecto para escapadas que combinen días de playa (a 200 metros) y turismo. Con piscina interior y exterior, sauna, fitness y más comodidades.

: muy cerca de Palma y del aeropuerto, perfecto para escapadas que combinen días de playa (a 200 metros) y turismo. Con piscina interior y exterior, sauna, fitness y más comodidades. Barceló Illetas Albatros (Adults Only): uno de los mejores hoteles para parejas en Mallorca. Tiene acceso rápido a calas, vistas a la Bahía de Palma, piscinas infinity con camas balinesas, hidromasaje, spa y todas las comodidades para adultos.

(Adults Only): uno de los mejores hoteles para parejas en Mallorca. Tiene acceso rápido a calas, vistas a la Bahía de Palma, piscinas infinity con camas balinesas, hidromasaje, spa y todas las comodidades para adultos. Occidental Cala Viñas: en primera línea de una cala resguardada, con todo incluido disponible, ocio para adultos y niños, y zona wellnes. Hotel muy recomendado para familias.

Gran Canaria, con dunas, sol y playa durante todo el año

Gran Canaria 2

Gran Canaria es otro destino que lo tiene todo. Playas de arena dorada, dunas y una gran oferta turística. Pero la gran ventaja es el buen clima que hace durante todo el año, así que puedes elegir este destino para una escapada de fin de semana, para un puente o unas vacaciones mucho más largas.

Barceló Margatitas : resort con todo incluido disponible, 2 piscinas, gimnasio y animación para todas las edades, muy cerca de la Playa del Inglés y de las Dunas de Maspalomas. Hotel Barceló perfecto para familias.

: resort con todo incluido disponible, 2 piscinas, gimnasio y animación para todas las edades, muy cerca de la Playa del Inglés y de las Dunas de Maspalomas. Hotel Barceló perfecto para familias. Margaritas Royal Level (Adults Only): también a un paso de las Dunas de Maspalomas. Un hotel exclusivo solo para adultos con piscina, solarium, restaurante privado y un ambiente pensado para relajarte.

(Adults Only): también a un paso de las Dunas de Maspalomas. Un hotel exclusivo solo para adultos con piscina, solarium, restaurante privado y un ambiente pensado para relajarte. Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel: un hotel urbano 5 estrellas junto al Parque Doramas con spa, wellnes, jardines históricos y gastronomía de autor.

Caribe, un destino soñado en oferta este Black Friday

Caribe 3

No por ser el destino soñado de tantísima gente es menos espectacular. Si el Caribe está en tu lista de destinos que visitar al menos una vez en la vida, el Black Friday 2025 de Barceló te acerca a sus resorts de lujo, aguas turquesas y actividades para todos los gustos.

Barceló Maya Palaceen Riviera Maya : en primera línea de una de las playas más impresionantes del Caribe. Es un hotel de lujo (5 estrellas) con servicios exclusivos y todas las comodidades.

: en primera línea de una de las playas más impresionantes del Caribe. Es un hotel de lujo (5 estrellas) con servicios exclusivos y todas las comodidades. Barceló Maya Riviera (Adults Only): un hotel exclusivo solo para adultos con vistas al mar, jardines impresionantes, restaurantes de especialidad y la piscina infinity más grande de la Riviera Maya.

(Adults Only): un hotel exclusivo solo para adultos con vistas al mar, jardines impresionantes, restaurantes de especialidad y la piscina infinity más grande de la Riviera Maya. Barceló Bávaro Palace en Punta Cana: uno de los mejores hoteles en Punta Cana son spa, casino, discotecas, campo de golf y en junto a una de las mejores playas de Punta Cana.

Dubai, la ciudad de moda en 2026

Dubai 4

Dubai puede presumir de ser una ciudad de moda con sus impresionantes rascacielos, playas y una temperatura agradable prácticamente todo el año. Lo mejor de este destino, en el que puedes alojarte con hasta un 55% de descuento, es que es perfecto para quien busca una experiencia de lujo en la ciudad y también para los que quieren relajarse en un resort frente al mar. ¿De qué eres más?

Barceló Al Jaddaf : junto a Dubai Creek y a menos de 10 minutos en coche del aeropuerto DXB. Un hotel muy bien ubicado con spa, gimnasio, piscina climatizada en altura y kids club para los más pequeños.

: junto a Dubai Creek y a menos de 10 minutos en coche del aeropuerto DXB. Un hotel muy bien ubicado con spa, gimnasio, piscina climatizada en altura y kids club para los más pequeños. Barceló Residences Dubai Marina : apartamentos modernos con piscina, jacuzzi y gimnasio muy cerca de JBR y Palm Jumeirah. Si eres más de playa y vas a quedarte varios días en la ciudad, es el mejor alojamiento en Dubai.

: apartamentos modernos con piscina, jacuzzi y gimnasio muy cerca de JBR y Palm Jumeirah. Si eres más de playa y vas a quedarte varios días en la ciudad, es el mejor alojamiento en Dubai. Occidental Al Jaddaf: a solo 10 minutos del aeropuerto, muy cerca de los principales atractivos turísticos, zonas comerciales y centros de negocios. Lo tiene todo a unos minutos a pie del Burj Khalifa o la playa Le Mer.

Sevilla, cultura y mucho encanto

Sevilla 5

De lo más espectacular a nivel internacional a un pequeño tesoro en Andalucía. Sevilla es una de las ciudades españolas con más historia y cultura en sus calles, plazas y monumentos. Por no hablar de la gastronomía y de ese ambiente lleno de vida, perfecto para una escapada de fin de semana o para descubrirla sin prisa.

Barceló Sevilla Renacimiento : un hotel ubicado en la Isla de la Cartuja, todas las comodidades, salas para congresos y eventos, y buena conexión con los grandes monumentos de la ciudad.

: un hotel ubicado en la Isla de la Cartuja, todas las comodidades, salas para congresos y eventos, y buena conexión con los grandes monumentos de la ciudad. Occidental Sevilla Viapol: en Nervión, a 2 kilómetros de la estación de Santa Justa y posibilidad de completar la estancia con un plan familiar en Isla Mágica.

Ventajas de reservar en el Black Friday de Hoteles Barceló

El Black Friday llega a Hoteles Barceló para que te alojes en los mejores hoteles del mundo con descuentos de hasta el 55%, y esa es la ventaja más evidente. Pero hay muchas más:

Mayor descuento del año para que organices tus viajes a precios más bajos de lo habitual.

Flexibilidad para viajar cuando quieras (hasta el 31 de diciembre de 2026).

Hoteles de lujo, resorts solo para adultos, urbanos, de playa... Hay opciones para todos los gustos.

Servicios premium en la mayoría de hoteles, como todo incluido, spa, centros wellnes o terrazas exclusivas.

Destinos exóticos a buen precio, como los mejores descuentos del año para viajar al Caribe o a Dubai.

Cómo aplicar el cupón extra 25BF15

Barceló final 5

A los descuentos de hasta el 40% ya activos en Barceló este Black Friday, puedes sumarle un 15% extra con el código 25BF15. Solo tienes que seleccionar tu hotel favorito (ya rebajado) y al final del proceso, justo antes de pagar, introducir el cupón descuento Barceló en el campo habilitado para ello. Asegúrate de que el ahorro del 15% se ve reflejado en el precio final. Y si reservas a través de la app de Barceló y eres miembro del programa my Barceló Benefits, consigues un 5% de descuento extra automáticamente.

(El código 25BF15 puede tener restricciones en algunos hoteles y periodos de viaje concretos. En hoteles en Latinoamérica, es válido en estancias superiores a 3 noches y aplica solo a reservas de hotel en cualquier rincón del mundo, no válido en paquetes de hotel + vuelo ni otros servicios adicionales. Tampoco se puede combinar con otros cupones descuento).

¿Ya has elegido el destino de tu próximo gran viaje? Con el Black Friday 2025 de Hoteles Barceló no tienes excusa, porque podrás alojarte en los mejores hoteles del mundo y los que de verdad se adaptan a tu forma de viajar con hasta un 55% de descuento. No olvides aplicar el cupón 25BF15 para conseguir el 15% extra en hoteles. ¿Hacemos las maletas?