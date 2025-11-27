Este es el dispositivo que limpia el rostro, estimula la circulación y prepara la piel para la skincare (ahora rebajado)

¿Sabías que hay un truco para limpiarte el rostro mucho mejor de lo que ya lo haces? Utilizar un buen gel limpiador debería ser siempre el primer paso de tu rutina de skincare, pero lo puedes mejorar con un limpiador facial ultrasónico. Es un pequeño dispositivo eléctrico que masajea la piel, elimina impurezas, grasa y restos del maquillaje para un rostro mucho más limpio.

Pero no es su única propiedad, porque también prepara la piel para que absorba mejor el resto de productos de la skincare al eliminar células muertas. Por no hablar de la sensación tan relajante que deja. ¿Te apetece probarlo? Acabamos de fichar el limpiador facial ultrasónico FaceCare TotalClean Soft de Cecotec rebajado un 26% en las ofertas de Black Friday de Cecotec. Por menos de 20€, tienes una limpieza profesional sin moverte de casa.

Lo que más nos gusta de este producto

Limpieza profunda gracias a la vibración sónica.

Genera espuma automáticamente para no tener que aplicar el gel por separado.

Silicona suave, higiénica y respetuosa con la piel.

Autonomía suficiente para usarlo durante varias semanas sin cargarlo.

Masaje reafirmante que mejora la elasticidad de la piel.

Así es el limpiador facial ultrasónico en oferta

limpiador facial

El limpiador facial ultrasónico FaceCare TotalClean Soft de Cecotec es un pequeño dispositivo que no ocupa nada de espacio, así que lo podrás utilizar en casa y llevar de viaje. Tiene un sistema que convierte en espuma tu gel limpiador habitual para poder limpiar la piel en profundidad. La vibración sónica es la responsable de eliminar impurezas, restos de maquillaje y el exceso de sebo.

Además, los filamentos suaves que incorpora estimulan la microcirculación y dejan la piel mucho más receptiva para sérums, cremas o cualquier tratamiento que venga después. Por supuesto, podrás regular siempre la intensidad de este limpiador facial ultrasónico, así que se adapta muy bien a pieles sensibles.

Cómo utilizar este limpiador de Cecotec rebajado

Introducir este limpiador facial ultrasónico es facilísimo, sigue estos pasos:

Añade tu gel limpiador favorito al depósito y deja que el dispositivo de Cecotec lo convierta en espuma. Haz movimientos circulares y cambia la intensidad según la zona. Por ejemplo, menos potencia en las mejillas y más en la frente y la barbilla. Si quieres mejorar la elasticidad de la piel y que sea un masaje reafirmante, ejerce más presión en los pómulos, mandíbula o sienes. Al terminar, enjuaga bien tu dispositivo debajo del grifo y déjalo secar.

Un pequeño dispositivo que puede mejorar la salud de tu piel con solo usarlo 2 minutos al día. ¿A qué esperas para llevártelo por menos de 20€ en el Black Friday de Cecotec? ¡Chollazo!

