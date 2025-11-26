Chollo en el Black Friday de AliExpress: auriculares inalámbricos Sony con sonido top y 50 horas de autonomía

Noticias relacionadas Los mejores ordenadores gaming del 2025 relación calidad-precio

Los auriculares inalámbricos forman parte de nuestra vida y han conseguido desbancar casi del todo a los viejos modelos con cable. Sin embargo, los diseños in-ear (se introducen en el canal auditivo) no son los más cómodos, y por eso cada vez más personas se han pasado a los auriculares inalámbricos de diadema (on-ear). ¿Los conoces?

Están arrasando al nivel de que los auriculares inalámbricos Sony WH-CH520 están arrasando en el Black Friday 2025 de AliExpress con un descuento del 50%. Además, también están activos los cupones descuento AliExpress Black Friday para ahorrar aún más en todas las compras que hagas estos días (los códigos son válidos solo en los productos marcados con Black Friday enviados a España, salvo en productos virtuales y no acumulables con otras promociones).

ESPANOLE03 : 3€ de descuento en compras superiores a 18€.

: 3€ de descuento en compras superiores a 18€. ESPANOLE04 : 4€ de descuento en compras superiores a 26€.

: 4€ de descuento en compras superiores a 26€. ESPANOLE09 : 9€ de descuento en compras superiores a 59€.

: 9€ de descuento en compras superiores a 59€. ESPANOLE15 : 15€ de descuento en compras superiores a 89€.

: 15€ de descuento en compras superiores a 89€. ESPANOLE20 : 20€ de descuento en compras superiores a 139€.

: 20€ de descuento en compras superiores a 139€. ESPANOLE30 : 30€ de descuento en compras superiores a 209€.

: 30€ de descuento en compras superiores a 209€. ESPANOLE40 : 40€ de descuento en compras superiores a 279€.

: 40€ de descuento en compras superiores a 279€. ESPANOLE50 : 50€ de descuento en compras superiores a 329€.

: 50€ de descuento en compras superiores a 329€. ESPANOLE70: 70€ de descuento en compras superiores a 499€.

Puntos fuertes de estos auriculares inalámbricos Sony

Sonido mejorado gracias a la tecnología DSEE.

Autonomía de hasta 50 horas para usarlos varios días sin cargar.

Solo pesan 147 gramos y son muy cómodos en largas sesiones de escucha.

Puedes personalizar el audio con el ecualizador de 5 bandas.

Conexión multipunto para alternar entre dos dispositivos fácilmente.

Por qué deberías comprarlos hoy vs. otros modelos

auriculares inalámbricos Sony WH

Los auriculares inalámbricos Sony WH-CH520 tienen funciones que perfectamente podríamos haber sacado de dispositivos de gamas superiores, pero a un precio bastante accesible. Combina la tecnología DSEE, 360 Reality Audio y un ecualizador configurable para que adaptes el sonido a tu gusto y al tipo de contenido que estés escuchando.

La característica que más destacan los usuarios son sus 50 horas reales de autonomía, bastante poco habitual en este rango de precio. Además, también tienen carga rápida que proporciona 1 hora y media de uso extra con solo enchufarlos durante 3 minutos. Un 'truco': si aplicas el cupón descuento ESPANOLE04 en el carrito, te ahorras 4€ extra en su compra.

Reseñas de estos auriculares Sony en oferta en AliExpress

Estos auriculares inalámbricos Sony tienen una valoración de 4,8/5 estrellas, basada en las opiniones de cientos de usuarios:

"Llegó rápido, en muy buen estado y a un precio mejor que otras tiendas físicas de renombre".

"Son de muy buena calidad. El sonido muy bueno y muy prácticos para la vida cotidiana. Yo los utilizo hasta para hacer deporte en el gimnasio".

"Van muy bien, se escuchan perfectamente. Las almohadillas para los oídos son cómodas, con conectividad Bluetooth y micrófono integrado".

¿Te imaginas con estos auriculares inalámbricos Sony? Aprovecha ahora que están rebajados a menos de 30€, porque son un chollo para ti o para regalar estas fiestas. Date prisa y no olvides aplicar los cupones descuento AliExpress del Black Friday.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.