La barra de sonido Philips que arrasa en PcComponentes y cambia tu forma de ver pelis está rebajadísima este Black Friday

Tener una Smart TV en casa está bien, pero el problema de las televisiones modernas es que suelen priorizar la calidad de imagen (es brutal) y se quedan algo cortas en lo que respecta al sonido. Por eso, si quieres equilibrar ambos 'mundos', lo más sensato es añadir una barra de sonido para que los diálogos sean más claros y los altavoces ganen en potencia. Sin necesidad de tener cualquier cable extra ni aparato en el salón.

Las barras de sonido se conectan en segundos y mejoran el sistema de cualquier Smart TV compatible (la mayoría lo son) en muy poco tiempo. Si quieres una buena, bonita y barata, tienes que aprovechar el Black Friday de PcComponentes, que ya está activo con descuentos de hasta el 60% en tecnología como la barra de sonido Philips TAB4000. Por menos de 65€, tendrás la mejor tecnología de sonido en casa, ¡aprovéchalo!

Claves de esta barra de sonido

Sonido estéreo nítido que mantiene los diálogos claros en todos los rangos de volumen.

Conexión Bluetooth 5.4 para una transmisión estable y sin retardo.

Compatibilidad HDMI ARC para controlar la barra desde la propia tele.

Relación calidad-precio muy competitiva dentro de su categoría (ahora más con las ofertas de Black Friday de PcComponentes).

Así es la barra de sonido Philips TAB4000

barra sonido Philips TAB4000

La barra de sonido Philips TAB4000 es un dispositivo mejorado con una potencia máxima de 60 W que mejora el sonido de cualquier televisión. Tiene un rango de frecuencia de 80 a 20.000 Hz, lo que significa que es versátil para series, películas, música, juegos o retransmisiones deportivas.

Incluye dos altavoces de rango completo en el frontal y un ecualizador con dos modos predefinidos que ajustan la experiencia según el tipo de contenido que estés viendo. Te va a sorprender que tenga un cuerpo de 760 mm de ancho y prestaciones tan top, a las que se suma conectividad Bluetooth, USB o mediante la salida HDMI ARC.

¿Para quién es perfecta?

La mayoría de hogares necesitan una barra de sonido en casa, tengan la tele que tengan. Pero esta de Philips va a encajar muy bien contigo si:

Quieres mejorar tu tele sin invertir en un equipo profesional de cine.

Buscas un dispositivo que sea fácil de instalar, conectar y utilizar a diario.

Eres de ver series por la noche y necesitas un sonido claro que no exija subir el volumen.

Priorizas un diseño discreto que no ocupe mucho espacio ni llame la atención.

No sabías que la necesitabas, pero esta barra de sonido Philips se pasa el juego con un rendimiento brutal y un precio que no pasa de los 65€, solo si aprovechas los descuentos de Black Friday de PcComponentes. ¡Vaya chollo!

