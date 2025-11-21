PcComponentes hunde a mínimos históricos el precio del monitor gaming más vendido en el Black Friday 2025

Noticias relacionadas Los mejores ordenadores gaming del 2025 relación calidad-precio

Si lo tuyo son los videojuegos, cada día tienes mejor nivel y quieres mejorar tu set-up, estarás de acuerdo con nosotros en lo importante que es tener un buen monitor gaming. No es una simple pantalla, sino que está diseñada con el rendimiento, la fluidez y la velocidad que nos piden los videojuegos. Así que si eres de shooters, MOBAs u otros títulos que exigen una reacción rápida, necesitas el mejor monitor gaming.

Y eso no significa que tengas que gastarte un dineral. PcComponentes ya ha lanzado sus ofertas de Black Friday (hasta el 30 de noviembre), y ahora hemos fichado que el monitor gaming AOC de 27'' que lleva ya varias semanas arrasando en ventas está rebajado a un precio mínimo histórico. Costaba 270€, y ahora puede ser tuyo por menos de 180€, aunque está volando y es probable que muy pronto agote stock.

5 características destacadas de este monitor gaming

Velocidad de respuesta de 1 ms muy nítido en escenas de acción.

Frecuencia de actualización de 240 Hz con opción de overclock a 260 Hz para movimientos suaves.

Panel Fast IPS con resolución QHD para colores precisos y no perderte ningún detalle.

Compatibilidad con sincronización adaptativa.

Soporte ergonómico totalmente ajustable para mantener una postura cómoda durante horas.

Así es el monitor gaming AOC rebajado en PcComponentes

monitor gaming AOC de 27'

El monitor gaming AOC de 27'' es perfecto si buscas un rendimiento top en cualquiel videojuego. El panel Fast IPS proporciona una resolución QHD que, en la práctica, es sinónimo de imágenes muy nítidas y colores fieles a la realidad. Además, su tiempo de respuesta de 1 ms reduce el desenfoque de movimiento y consigue una precisión superior.

La tasa de refresco es otro de los puntos fuertes de este monitor gaming en oferta. Parte de los 240 Hz nativos y puede subir hasta 260 Hz mediante overlock. En resumen, una fluidez muy difícil de igualar en este rango de precios.

Opiniones de este monitor gaming AOC

"Un monitor con muy buena resolución y una tasa de refresco genial. Perfecto para jugar en PC si quieres una buena relación calidad-precio".

"Es un monitor con mucho brillo (es certificado HDR400), y una resolución de pantalla muy buena. Mi opinión es que me ha encantado".

"Esta pantalla es simplemente una locura. La calidad de imagen en 2K es espectacular, con colores nítidos y un nivel de detalle impresionante. La adquirí en promoción y cada euro invertido valió totalmente la pena".

Si te alucinan las prestaciones de este monitor gaming AOC y lo quieres para tu set-up, aprovecha ahora el precio que tiene en el Black Friday 2025 de PcComponentes. ¡Ya está volando!

