El lavavajillas rebajado con el que ahorras tiempo, energía y dinero en casa (está tirado de precio en Worten)

En las cocinas modernas, la presencia de un lavavajillas es tan imprescindible como la de una lavadora o un frigorífico. Sin embargo, no todo el mundo considera que sea necesario, incluso hay quien defiende que lavar a mano es mucho más barato y eficiente. Nada de eso, y te demostramos por qué.

Para empezar, puedes ahorrar desde la compra, porque Worten acaba de rebajar el lavavajillas Bosch de 12 cubiertos durante su Black Friday 2025. Tiene un 34% de descuento, pero te puedes ahorrar otro 10% extra con el cupón WORTEN10 activo solo hasta el 21 de noviembre en grandes electrodomésticos. ¡Y con envío a casa gratis!

Lo mejor de este gran electrodoméstico

Motor silencioso y duradero para un lavado eficiente.

Sensor que ajusta el consumo según la carga.

Tecnología que protege las vajillas más delicadas.

Sistemas que optimizan el consumo de agua y la energía.

Así es el lavavajillas Bosch rebajado en Worten

lavavajillas Bosch 12 cubiertos

El lavavajillas Bosch de 12 cubiertos tiene un diseño sencillo que va a quedar muy bien en tu cocina, te ayudará a ahorrar tiempo y también dinero en la factura de la luz. Entre toda la tecnología que incorpora, tiene una función de programación en diferido para elegir la hora exacta de inicio, lo que viene bien si quieres ponerlo durante la noche en una tarifa valle o cuando no estás en casa.

También incorpora un sensor de carga que detecta automáticamente la cantidad de vajilla y ajusta el consumo de agua y de energía a la carga. Por tanto, puedes ponerlo sin malgastar agua aunque no esté completamente lleno. Y, por supuesto, con otras tecnologías para cuidar mucho mejor tu vajilla y proteger la cristalería más delicada.

Por qué un lavavajillas es más eficiente que lavar a mano

¿Sigues pensando que lavar a mano es más eficiente que con un lavavajillas? Los datos no dicen lo mismo:

Un lavavajillas moderno utiliza menos agua en el lavado manual, incluso en programas estándar.

Los electrodomésticos más modernos son muy eficientes y aprovechan cada gota.

Calientan el agua de forma más controlada y pueden alcanzar temperaturas superiores para eliminar las bacterias.

Tienes una cocina más ordenada y no se acumulan los platos en el fregadero.

¿Necesitas un lavavajillas en casa? Aprovecha que este de Bosch está tirado de precio en Worten y además te puedes llevar otro 10% extra con el cupón WORTEN10.

