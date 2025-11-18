¿Necesitas más espacio de almacenamiento en tu dormitorio? Este canapé abatible es bonito, práctico y está rebajado
Tener un canapé abatible en el dormitorio es la manera más cómoda y sencilla de ganar espacio sin cambiar el diseño.
¿Llevas tiempo pensando en cambiar la configuración de tu dormitorio para ganar algo de espacio extra? Si ya tienes un armario, incluso un vestidor en otra habitación, no te quedan muchas más opciones, porque las habitaciones nos limitan más que otras zonas de la casa a la hora de colocar estanterías o nuevos armarios. ¿Y si le das una vuelta a tu habitación con un canapé abatible? Es la manera más cómoda de ganar bastante espacio de almacenamiento sin saturarlo de muebles.
De hecho, si buscas inspiración para tu dormitorio, lo más probable es que encuentres muchos diseños con un buen canapé abatible. Solo tienes que levantarlo y guardar todo lo que quieras tener a mano (mantas, ropa de cama, prendas de verano que ahora no te pones...). Y como el Black Friday ya ha llegado a Brico Dépôt, nosotros hemos fichado el canapé abatible Cambria de 150 cm que necesitas en casa, rebajado ahora a menos de 200€ solo por tiempo limitado.
Puntos fuertes de este canapé abatible
- Estructura de madera contrachapada resistente que sigue siendo estable a pesar del uso.
- Tapa tapizada muy elegante y que mejora la comodidad al apoyar el colchón.
- Sistema de pistones hidráulicos para abrir y cerrar el canapé sin esfuerzo.
- Disponible también en otras medidas (90, 105 y 135 cm) para adaptarse a todos los dormitorios.
¿Por qué lo necesitas ahora en casa?
El canapé abatible Cambria de 150 cm es una de las pocas maneras que existen si quieres ganar espacio en el dormitorio sin cambiar la distribución ni que parezca un trastero. Este mueble rebajado en Brico Dépôt es perfecto para guardar ropa de cama, textiles de temporada o cualquier otro objeto que tengas por el armario y no sepas qué hacer con él.
Este es un canapé abatible para camas de matrimonio, aunque también está disponible en tamaños más pequeños para habitaciones juveniles o infantiles. El diseño en color madera, además de ser muy estético, también hace que sea una base muy resistente y que te vaya a durar todos los años que quieras.
Brico Black Friday: qué es y cómo aprovecharlo
El Black Friday 2025 ya ha llegado a Brico Dépôt con las mejores ofertas para amueblar tu casa, cambiar el baño, la cocina o el suelo. Tienen descuentos de hasta el 50% en todas sus categorías durante todo este mes de noviembre, y aprovecharlos es muy sencillo.
Solo necesitas navegar por la web y encontrarás rebajas de hasta el 50% en calefacción y jardín, de hasta el 35% en el baño, hasta un 30% en herramientas o hasta un 25% de descuento en cocina. Da igual lo que busques, porque en el Brico Black Friday 2025 lo vas a encontrar tirado de precio. ¡Aprovecha!
¿Imaginas lo bien que quedaría en tu dormitorio? Este canapé abatible en oferta en Brico Dépôt es todo lo que necesitas, así que aprovecha que ahora te puedes ahorrar más de 300€ en su compra.
