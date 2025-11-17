Miravia hunde el precio de este pack de toallitas Dodot Pure Aqua

Noticias relacionadas Los 10 mejores biberones anticólicos del 2024

Tenéis un bebé en casa y hay algo que os preocupa incluso más que el precio de los pañales, el de las toallitas. Son muy necesarias para una correcta higiene, pero la mayoría pueden irritar la piel por usar alcohol y derivados. Por suerte, eso es algo que no pasa con este Pack de toallitas Dodot Pure Aqua que está en oferta. Trae 28 paquetes de 48 toallitas cada uno, con toallitas hipoalergénicas y hechas casi al 100% de agua purificada. Son suaves, agradables, biodegradables y limpian perfectamente, y lo mejor es que te las puedes llevar todas por menos de 37 €.

Un producto pensado sobre todo para las pieles sensibles de los bebés, pero que se puede aplicar para mucho más, incluso para limpiar a tus mascotas tras venir de la calle. No fallan, no provocan reacciones y además son baratísimas.

Lo mejor de estas toallitas

Hechas al 99,9% de agua purificada para cuidar al máximo la piel del bebé.

Son hipoalergénicas y han sido dermatológicamente testadas.

100% biodegradables y hechas con fibras vegetales.

Su cierre hermético evita que queden expuestas y se sequen.

Pack de toallitas Dodot Pure Aqua

Pack de toallitas Dodot Pure

La principal diferencia del Pack de toallitas Dodot Pure Aqua frente a todo lo demás es que son totalmente respetuosas tanto con el medio ambiente como con la piel. No tienen ni perfumes ni agentes limpiadores, solo agua purificada y un toque de extracto de fruta. Una fórmula con la que evitan irritaciones, rojeces o reacciones sin perder capacidad de limpieza. Además, son muy suaves y resistentes, sin dejar sensación pegajosa y facilitando que la piel quede mucho más limpia y suave. En definitiva, todas las características que hacen que sean ideales para la piel de los más pequeños de casa, sobre todo en las edades más tempranas.

Tanto si tenéis bebés en casa, están en camino o simplemente usáis toallitas húmedas a menudo, esta oferta es ideal. Las Dodot Pure Aqua garantizan una higiene impecable, libre de irritaciones y además biodegradable. Son todo ventajas.

¿Qué opinan quienes las han usado?

Todas las familias que han apostado por estas toallitas están más que contentas con ellas por su hidratación y el cuidado de la piel que dan. Aquí puedes ver algunas reseñas de usuarios:

"Ha llegado en un día, perfectas vienen los 28 paquetes, son de buena calidad, siempre están húmedas, no se secan como otras con otro tipo de cierre. Las recomiendo."

"Son las toallitas que más me gustan para mi bebé. Respetan su pH y son de agua, sin perfumes."

"Deja un aroma agradable. Suave y delicado en la piel del bebé. 99% contenido de agua. Hidrata y humedece la piel del bebé. Restaura el equilibrio natural del pH."

Además de ofrecer cada pack de 48 toallitas por poco más de 1,30 €, Miravia también te ofrece la entrega gratuita en un polazo máximo de 3 días desde la realización del pedido. ¡Aprovecha!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.