Así es el OnePlus 15: el smartphone más potente de OnePlus llega con regalos y promociones especiales

La espera ha llegado a su fin. Después de meses de rumores y mucho hype, por fin llega el nuevo OnePlus 15 a España. Ya había acaparado muchos titulares antes de este esperado lanzamiento, y ahora que ya está en el mercado, no podemos hablar de otra cosa. El protagonista indiscutible de esta recta final de 2025 es un móvil rediseñado, con una batería tremenda y un rendimiento que le planta cara a los más grandes.

Llega con más potencia, mejor cámara y, como no podía ser de otra manera, promociones exclusivas. Solo por hacerte con él en estos primeros días, puedes llevarte 50€ de descuento en el precio del OnePlus 15, un regalo gratis a elegir y hasta un 50% de descuento en accesorios relacionados con el nuevo móvil.

Y no es la única novedad, porque OnePlus tiene más promociones en noviembre. También puedes comprar el OnePlus Nord 5 y Nord CE5 con regalos y a un precio bastante asequible al aplicar en el carrito el cupón descuento BLACKFRIDAY2025 (solo hasta el 17 de noviembre). Te contamos cómo aprovechar la llegada a España del flagship más potente de OnePlus, toma nota.

Características del OnePlus 15: todo lo que tienes que saber

El OnePlus 15 es el buque insignia de OnePlus y estamos convencidos de que va a marcar un antes y un después en la gama alta. Se va a convertir en uno de los móviles más buscados esta Navidad y no tenemos dudas de que también se colará entre los más vendidos en 2026. ¿Los motivos? Para empezar, una estética que cambia las curvas clásicas del OnePlus por un panel plano, bordes rectos y materiales premium (marco de aleación de aluminio, trasera de cristal o fibra de vidrio, según el color). Además:

Pantalla LTPO AMOLED de 6,78 pulgadas muy fluida y con una tasa de refresco adaptativa de hasta 165 Hz.

Experiencia inmersiva tanto en juegos como en contenido multimedia.

Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 con hasta 16 GB de RAM y almacenamiento UFS 4.1.

En las especificaciones del OnePlus 15, destaca una velocidad máxima, multitarea sin límites y gaming extremo.

Si eres de hacer muchas fotos e inmortalizar todo lo que pasa por delante de tus ojos, vas a alucinar con la cámara del OnePlus 15. Da un salto de calidad importante con el sistema Lumo, que reemplaza la colaboración con Hasselblad. Además, integra un triple sensor de 50 MP con:

Cámara principal con OIS para fotos nítidas y luminosas.

Teleobjetivo periscópico 3,5x con OIS para retratos y zoom.

Ultra gran angular de 50 MP con campo de visión de 116º.

Otro punto fuerte que no pasa por alto en las características del OnePlus 15 es la batería de 7300 mAh, muy por encima de la media del sector. Esto significa que podrás darle un uso intensivo a tu nuevo móvil durante todo el día y aún así te quedará autonomía para el día siguiente. Encima, con la carga rápida de 120 W podrás cargarlo al 100% en solo 40 minutos.

¿Dónde comprar el OnePlus 15?

Si quieres ser de los primeros en comprar el OnePlus 15, este es el momento perfecto para hacerlo. Ya puedes hacerte con él y estrenar antes que nadie el nuevo buque insignia de OnePlus.

Aprovecha las ventajas del comprar el nuevo OnePlus 15 en esta primera fase, pero ten en cuenta que son unidades limitadas (también los regalos) y solo está disponible durante la semana del lanzamiento.

50€ de descuento sobre el precio final del OnePlus 15 .

. Un regalo gratis a elegir (estabilizador, smartwatch, tablet, auriculares inalámbricos, funda magnética).

Hasta un 50% de descuento en accesorios relacionados con el OnePlus 15.

Otras promociones en noviembre del OnePlus: 50€ extra de reembolso al entregar un dispositivo antiguo, 10% de descuento para estudiantes que cumplan los requisitos y 10% de descuento para empleados de empresas del Programa para empleados de empresas.

Ofertas de noviembre en el Nord 5 y Nord CE 5

Las promociones de noviembre en OnePlus no terminan aquí. Si buscas otras prestaciones, hay dos móviles en su catálogo que también tienen características top, un precio accesible este Black Friday 2025 y que llegan acompañados de regalos.

OnePlus Nord5

Disponible en versiones 12+512GB y 8+256GB.

Rendimiento de élite con el Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Insignia y cámaras legendarias (delantera y trasera) de día y de noche.

Hasta tres regalos en el OnePlus Nord 5 : cargador OnePlus SUPERVOOC 80W Type-A Adapter y otro a elegir (Nord Buds 3 Pro, Nord 5 Sandstone Magnetic Case o Nord 5 Smooth Tempered Glass Screen Protector).

: cargador OnePlus SUPERVOOC 80W Type-A Adapter y otro a elegir (Nord Buds 3 Pro, Nord 5 Sandstone Magnetic Case o Nord 5 Smooth Tempered Glass Screen Protector). Consíguelo con 50€ de descuento con el código BLACKFRIDAY2025.

OnePlus Nord CE5

Es un smartphone con un precio más accesible (hasta 50€ de descuento con el cupón BLACKFRIDAY2025 ).

). Batería con una capacidad de 5200 mAh para hasta 2 días de autonomía.

Con OnePlus AI para llevar la velocidad y la creatividad un paso por delante.

El lanzamiento en España del OnePlus 15 era uno de los más esperados del año, y por fin está aquí. Si quieres tenerlo antes que nadie, aprovecha estas promociones y regalos exclusivos solo durante la semana del lanzamiento. Es el smartphone del que todo el mundo habla este noviembre, y nunca vas a tener la oportunidad de llevártelo tan barato. ¡Aprovéchalo!

