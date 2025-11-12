El set capilar natural que arrasa en Sephora: Briogeo Superfoods Mango Cereza con 30 % de descuento

Noticias relacionadas Los 10 mejores activadores de rizos del 2025 para resultados profesionales

Tu melena también se merece su dosis diaria de vitaminas. El conjunto Briogeo Superfoods Mango Cereza, con un 30 % de descuento en Sephora, es como un batido revitalizante para el cabello. Inspirado en los zumos y batidos naturales, combina ingredientes ricos en antioxidantes, como el mango, la cereza y la papaya, que fortalecen el cabello desde la raíz y equilibran el cuero cabelludo sin resecarlo.

Este dúo de champú y acondicionador está pensado para devolver al pelo su equilibrio natural, aportándole suavidad, brillo y una fragancia afrutada irresistible. Además, su fórmula vegana y sin sulfatos cuida tanto del cabello como del cuero cabelludo, manteniendo la hidratación y respetando la naturaleza de cada fibra capilar.

Set capilar Briogeo Superfoods Mango Cereza

Set capilar Briogeo Superfoods Mango

Características destacadas:

Inspirado en los smoothies: mezcla nutritiva de mango, cereza y papaya para revitalizar el cabello.

Equilibrio y pureza: las enzimas de papaya ayudan a regular la producción de sebo.

Vitaminas y minerales naturales: fortalecen y aportan brillo saludable.

Fórmula vegana y natural: sin sulfatos, siliconas ni parabenos.

Apto para todo tipo de cabello: ideal para uso frecuente.

Belleza natural que se nota desde el primer lavado

El champú limpia en profundidad sin resecar y el acondicionador deja el pelo suave, ligero y con un aroma tropical que dura todo el día. Gracias a su fórmula rica en antioxidantes y vitaminas del grupo B, este conjunto ayuda a mejorar la elasticidad del cabello y a reducir la rotura, por lo que se convierte en un básico del cuidado capilar diario.

¿Para quién es ideal?

Personas con cabello apagado o con tendencia grasa.

Quienes buscan productos naturales y sin sulfatos.

Amantes de los aromas frutales y frescos.

Veganos o quienes prefieren fórmulas conscientes con el planeta.

Opiniones de usuarios

Las opiniones destacan su aroma delicioso y el acabado brillante y ligero que deja en el cabello. Muchas personas notan menos grasa en la raíz y más suavidad en las puntas después de pocos usos. También valoran que sea un producto natural y sin siliconas, perfecto para quienes buscan una rutina capilar limpia y efectiva.

Cuidar tu pelo nunca había sido tan sensorial: con este set de Briogeo, tu rutina capilar se transforma en un ritual de bienestar con aroma a frutas frescas y resultados de peluquería natural.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.