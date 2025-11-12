PcComponentes rebaja la baliza V16 homologada que la DGT te obligará a llevar en el coche en 2026

La Dirección General de Tráfico (DGT) lleva todo el año avisándonos, aunque muchos conductores han preferido hacer caso omiso. Las balizas V16 serán obligatorias en España a partir del 1 de enero de 2026, así que nos toca sacar del maletero los triángulos de emergencia y cambiarlos por una baliza V16 homologada y autorizada por la DGT. No todos los conductores se han enterado del cambio, así que si eres uno de ellos, toma nota de todo lo que vamos a contarte.

Estos dispositivos caben en una mano, emiten una luz naranja a 360º y se colocan en el techo del vehículo en las mismas situaciones que los triángulos (averías, accidentes, paradas de emergencia en el arcén). Y si no la llevas en la guantera a partir del 1 de enero de 2026, la multa va a ser de 80€. Así que como no hay vuelta atrás, lo más sensato es comprarla cuanto antes, y ahora hemos fichado la baliza V16 homologada por la DGT de Raykong, rebajada un 40% durante el Black Friday 2025. Su precio original es de 60€, pero ahora te la puedes llevar por menos de 36€, muy por debajo de la media del mercado.

Lo más destacado de esta baliza V16

Autorizada y con homologación oficial de la DGT.

Conectividad NB IoT y GPS que envía la ubicación en tiempo real.

3 indicadores LED que muestran el estado de conexión, GPS y batería.

eSIM incluida con plan de datos sin coste extra.

Por qué comprar esta baliza V16 en oferta en PcComponentes

baliza V16 homologada por la DGT Raykong

La baliza V16 homologada por la DGT de Raykong es una de las que se incluyen en la lista de modelos aprobados por la DGT, y lo puedes comprobar en el certificado visible que incluye. Tráfico la hará obligatoria en solo un mes y medio por el bien de la seguridad vial. Tiene un sistema de geolocalización que comunica automáticamente la ubicación a la plataforma DGT 3.0 para así poder avisar al resto de conductores.

Además, la luz LED de color naranja es de alta intensidad y se ve a 360º en cualquier circunstancia (de día, de noche, con lluvia, niebla...). La principal razón para aprovechar la oferta de PcComponentes es que tarde o temprano tendrás que tener una baliza V16 homologada en tu coche (antes de 2026). Así que no dejarlo para el último momento tiene premio para tu bolsillo.

Preguntas frecuentes sobre la baliza V16

¿Todavía tienes dudas? Si todavía necesitas más información de cara a la nueva obligación de la DGT, toma nota.

¿Todas las balizas V16 son válidas en 2026?

No, solo las que están homologadas oficialmente, como la RAYKONG V16, cumplen con los criterios del Real Decreto 159/2021. Antes de comprar, comprueba que tenga certificado de la DGT.

¿Cómo funciona la geolocalización de la baliza V16?

La baliza V16 envía automáticamente la ubicación del vehículo en tiempo real mediante NB IoT y GPS para avisar a la DGT y al resto de conductores.

¿Necesito contratar un plan de datos para la conectividad?

No, todas las balizas V16 homologadas incluyen por ley una eSIM con plan de datos prepagado y anónimo, sin cuotas extra.

¿Resiste lluvia, polvo o viento?

Sí, la carcasa está certificada con IP54 para un buen funcionamiento con lluvia, nieve, hielo, frío, calor extremo...

A medida que se acerque la fecha, será más complicado comprar una baliza V16 barata y rebajada, así que aprovecha que esta cuesta menos de 40€ en PcComponentes.

