Esta tablet Samsung con 5G y pantalla de 11 pulgadas es el chollo del día en el Black Friday de Worten

¿Estás pensando en comprarte una tablet? Si pensabas que no te hacía falta porque ya tienes un móvil y un portátil, o crees que sí la necesitas precisamente por el mismo motivo para completar tu ecosistema, tenemos algo que contarte. El Black Friday 2025 ya ha llegado a Worten con cientos de productos rebajados a mínimos históricos.

Encontrarás tablets de última generación en oferta que se adaptan a todas las necesidades, pero también pequeños y grandes electrodomésticos, smartphones, dispositivos de calefacción y hasta patinetes eléctricos. Las ofertas del Black Friday de Worten terminan el 1 de diciembre, pero antes puedes encontrar chollos como la tablet Samsung Tab A9 rebajada a solo 160€. ¿Vas a dejar escapar una oportunidad así?

Lo mejor de este producto

Pantalla de 11 pulgadas con una tasa de refresco de hasta 90 Hz para imágenes más nítidas.

Conectividad 5G ultrarrápida para ver cualquier contenido en streaming o jugar.

Almacenamiento ampliable hasta 1 TB y memoria interna de 64 GB.

Diseño metálico, fino y elegante disponible en varios colores.

Tablet Samsung Tab A9 en oferta

samsung tab a9

La tablet Samsung Tab A9 es un dispositivo de gama media con prestaciones de gama alta y una relación calidad-precio alucinante. Mucho más ahora que tiene un 20% de descuento durante el Black Friday de Worten. Si la compras ahora, te llevas a casa un dispositivo elegante y compacto (11 pulgadas de pantalla y grosor de apenas 8 mm) para ver pelis, series, estudiar, tomar apuntes, trabajar o como entretenimiento para toda la familia.

Uno de sus 'secretos' es el procesador de hasta 2.2 GHz para un rendimiento muy estable y una batería de larga duración para que puedas llevar la tablet Samsung siempre contigo. Y con unos altavoces Dolby Atmos que mejoran cualquier experiencia.

¿Para quién es perfecta esta tablet de Samsung?

¿Dudas si esta tablet Samsung encaja contigo? Aunque hoy sea el Día del Soltero, vais a hacer match si:

Te encanta ver pelis, series o leer en cualquier parte.

Estás en la universidad y quieres una tablet cómoda para llevar a clase, estudiar en casa o hacer trabajos.

Trabajas desde casa y necesitas una segunda pantalla que sea versátil.

Buscas una tablet familiar para que todos en casa podáis usarla (incluidos los niños, con control parental).

Si te convencen sus prestaciones y es justo lo que necesitas, aprovecha ahora que esta tablet Samsung en oferta cuesta solo 160€ durante el Black Friday de Worten. ¡Chollazo!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.