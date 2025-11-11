Es elegante, ocupa poco y da para 8 pares de zapatos: IKEA hunde el precio del zapatero Hemnes

Te has cansado de ver tantos zapatos tirados por el suelo y quieres ordenarlos, pero no tienes espacio para ello. Gracias a IKEA y esta oferta que te traemos, ese problema se ha acabado. El Zapatero Hemnes, con espacio para 8 pares de zapatos y un fondo de solo 22 cm, pensado para pegarse a la pared, está rebajado un 20% en IKEA para miembros de IKEA Family. Es un chollazo.

Elegante a la par que discreto, este zapatero de 107 x 22 x 101 cm está pensado para colocarse en la entrada de casa sin quitar apenas espacio gracias a lo fino que es. Ganarás en espacio y en orden con él.

Lo mejor de este zapatero

Ahorra espacio con sus 4 compartimentos, que dan para 8 pares de zapatos.

Su diseño inteligente le permite colocarse pegado a la pared, ya que solo tiene dos patas delanteras.

Alarga la vida útil de tus zapatos a la vez que evita malos olores con sus compartimentos ventilados.

Su acabado en blanco con diseño tradicional combina con todo, sobre todo con otros muebles Hemnes.

Zapatero Hemnes

Lo que hace tan especial al Zapatero Hemnes es que no solo te ayuda a tener tu casa más ordenada, sino que también aprovecha mucho mejor el espacio. Tiene un diseño vertical muy característico, con un fondo de solo 22 cm que no te resta apenas espacio. Además, como no tiene patas traseras, se puede acoplar sobre el rodapié para ir totalmente pegado a la pared. Ganas en espacio de forma elegante y evitas tener tantos zapatos molestando por medio.

Es un zapatero pensado sobre todo si necesitas tener una solución rápida y funcional, ya que montarlo es de lo más sencillo. Pero, sobre todo, es un zapatero pensado para hogares con poco espacio, o para quienes buscan un toque elegante en su casa.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

Que sea tan fino es lo que más valoran quienes tienen este zapatero, ya que es un buen espacio de almacenamiento que no resta espacio apenas espacio útil de la zona donde se coloca. Aquí puedes leer algunas reseñas:

"Es un mueble muy práctico que se puede poner en una cualquier parte de una habitación o pasillo El montaje no es muy difícil"

"Estoy contenta con el zapatero, es bonito muy funcional y muy útil para entradas con poco espacio."

"Dudaba si comprarlo o no ya que era para un pasillo de 90 cm de ancho, pero largo. Al final me decidí y ja quedado genial y molesta nada al paso."

Recuerda que, para disfrutar de este descuento del 20%, necesitas formar parte de IKEA Family. Por otra parte, IKEA ofrece la opción de envío a domicilio, o de ir a recogerlo directamente a tu establecimiento más cercano.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.