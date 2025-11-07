¿Ventilas menos en invierno? AEG tiene el accesorio perfecto para que tu casa siempre huela bien

Noticias relacionadas Los 10 mejores deshumidificadores del 2024: comparativa de precios y productos

En invierno, pasamos más del 80% de nuestro tiempo en espacios cerrados, y aunque creamos que nuestra casa está limpia, el aire puede estar más contaminado que en el exterior. Mucho más en época de virus o bacterias. Por eso, la solución para tener tu casa siempre limpia, sin necesidad de tener tanto tiempo las ventanas abiertas, es colocar un purificador de aire en cualquier rincón.

Los purificadores de aire son pequeños dispositivos que eliminan cualquier partícula que afecte a la calidad del aire que respiramos (polvo, ácaros, polen, humo...). Por tanto, es casi imprescindible en hogares con personas mayores, niños, alérgicos o con cualquier problema respiratorio. Si nunca habías pensado en tener uno de estos en casa, te lo ponemos fácil, porque AEG acaba de rebajar su purificador de aire Pure 5000 durante las ofertas del Black Friday.

Beneficios de tener un purificador de aire

Reduce la exposición al polvo, polen y pelos de mascotas hasta en un 99,5%.

Neutraliza virus y bacterias para mejorar la calidad del aire que respiramos.

Incluye un filtro de carbón activo para acabar con los malos olores.

Optimiza el aire en minutos gracias a su sistema de ventilación en espiral.

Así es el Pure 5000 de AEG

purificador aire Pure 5000

El purificador de aire Pure 5000 tiene un diseño tan minimalista que no va a romper la decoración que tengas en casa. Además, cabe en cualquier rincón. Y pese a su tamaño, tiene una capacidad de purificación de 206 m³/h para mejorar la calidad del aire en espacios de hasta 41 m². Más que suficiente para un salón, dormitorio y hasta el baño.

Funciona con un sistema de filtrado de 4 etapas con filtro HEPA y carbón activo que elimina hasta el 99,5% de las partículas de 0,3 micras. También neutraliza el 99,9% de las bacterias y el 99% de los virus presentes en el aire.

Por qué necesitas un purificador de aire en casa

¿No sabes si este purificador de aire AEG rebajado en el Black Friday es para ti? Lo necesitas por todos estos motivos:

Elimina partículas invisibles que pueden provocar alergias o problemas respiratorios.

Mantiene el aire limpio en hogares con mascotas o fumadores.

Mejora la calidad del descanso al reducir el polvo del ambiente.

Ayuda a mantener la casa libre de olores y esa sensación de que el ambiente está muy cargado.

Es una de las compras más lógicas este invierno, y le podrás sacar partido durante todo el año. Aprovecha ahora, porque es uno de los mejores purificadores de aire del mercado y no todos los días lo encuentras a un precio tan bajo.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.