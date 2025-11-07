Esta olla exprés Ninja hace de todo, hasta de air fryer, y tiene un descuentazo del 26% en Amazon

Olvídate de air fryers o de robots de cocina. Si quieres ahorrar en tiempo, dinero y espacio al cocinar; pero no en sabor ni en recetas, tienes que comprar la Olla exprés multifunción Ninja Speedi. ¿Por qué esta? Porque no es solo una olla: es horno, es freidora de aire, es vaporera y hace de todo fácil, rápida y cómodamente. Tiene más de 5 litros de capacidad y un descuento del 26% que la convierte en una compra ideal.

Tanto si vives solo como si vives en familia, esta olla inteligente se va a convertir en tu mejor aliada en la cocina. ¿No tienes tiempo para detenerte cocinando? No te preocupes, ella lo hace todo más rápido y mejor.

Lo mejor de esta olla exprés

Elabora cualquier plato perfectamente en tan solo 15 minutos, y sin tener que precalentar.

Tiene 10 funciones de cocción: vapor, freír con aire, hornear, asar, dorar, deshidratar y mucho más.

Hace platos con hasta un 75% menos de grasa, ya que apenas necesita aceite.

Sus piezas antiadherentes son patas para el lavavajillas e incluye una bandeja, pinzas de silicona y recetario.

Olla exprés multifunción Ninja Speedi

Olla exprés multifunción Ninja

La verdad es que la Olla exprés multifunción Ninja Speedi no se puede comparar con ninguna otra olla exprés. Su versatilidad la convierte en un aparato de cocina de lo más versátil con el que podrás quitar muchos cacharros y ahorrar espacio. Aunque con ella también ahorras en tiempo y hasta dinero, porque cocina mucho más rápido y más sano, reduciendo el gasto en aceite para tus platos sin renunciar ni al sabor ni a los acabados crujientes. Hace de todo, con unas medidas de solo 31 x 33 x 35 centímetros y una potencia de 1760 W, es muy fácil de usar gracias a su intuitivo panel y viene con un recetario con el que podrás experimentar cuanto quieras, aunque jamás hayas tocado un fogón.

Un electrodoméstico perfecto para familias, gracias a su capacidad de más de 5 litros, y sobre todo para personas que no tienen tiempo para cocinar, pero se preocupan por su alimentación. Te va a enamorar.

¿Qué opinan quienes la tienen?

Con una valoración de 4,7 sobre 5 acumulando más de 1.700 reseñas, está claro que la opinión general de esta olla multifunción es bastante positiva. A continuación, puedes leer algunas reseñas:

"Super fácil de usar. Gran capacidad, sin recovecos y certera en sus tiempos. La doble función de olla y freidora está genial. En mi opinión, muy recomendable."

"Completa y versátil, muy fácil de usar y la comida queda muy bien hecha. Puedes cocer y asar al mismo tiempo, ha cambiado por completo mi forma de cocinar."

"Era reacia a este tipo de ollas, pero he de decir que me ha sorprendido. La comida está muy buena y la cocción se realiza fácilmente. Yo la recomiendo"

Con Amazon, recibirás la compra con envío gratuito en un plazo máximo de 3 días; pero, si eres miembro de Prime, la entrega se hará en tan solo 24 horas. ¡Aprovecha!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.