Xiaomi 15T: el smartphone de gama media que FNAC ha rebajado a solo 499€ (antes 649)

¿Toca cambiar de teléfono móvil? Ya no tienes que pagar una fortuna para tener un smartphone de buenas prestaciones. De hecho, tienes el Xiaomi 15T en oferta por 150 € menos de su precio habitual. Un teléfono de 6,83 pulgadas de pantalla con tecnología de imagen puntera, cámaras profesionales y una batería y procesador que son la envidia de la competencia. Es como un modelo de gama alta, pero que ahora mismo cuesta solo 499 €.

Elegante, con sistemas de cámara Leica y una autonomía de hasta 48 horas, este smartphone está pensado sobre todo para profesionales, por su eficiencia y rendimiento, pero la realidad es que enamora a cualquiera.

Lo mejor de este smartphone

Las cámaras Leica Summilux. Son lentes profesionales de hasta 50 MP que capturan de cine.

El combo de procesador MediaTek, 12 GB de RAM y 256 GB de memoria te da espacio y potencia de sobra.

Su batería de 5500 mAh se carga en minutos gracias a la tecnología HyperCharge de 67 W.

Es resistente al agua y al polvo (IP68).

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T

Si quieres un teléfono que sea potente, resistente, tenga buen diseño y buena cámara, lo que quieres es el Xiaomi 15T. Es un smartphone con un diseño y prestaciones propias de la gama alta, pero a un precio muchísimo más bajo. Una de sus grandes bazas son sus cámaras Leica con lentes Summilux, que captan unas fotos de fábula incluso con poca luz y graban vídeo con calidad de cine. Aunque su IA integrada, en commbinación con su procesador MediaTek y sus 12 GB de RAM, te hace la vida mucho más fácil ayudándote al escribir, traduciendo y organizando tu agenda. Es un smartphone que no solo sorprende por su potencia y rendimiento, o por la inmersiva experiencia audiovisual que ofrece. También sorprende por cómo te hace la vida diaria más fácil.

Un teléfono apto para cualquiera. Seas creador de contenido, profesional o alguien que solo quiere jugar y ver series o vídeos, este smartphone es perfecto para ti.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

Lo cierto es que las opiniones de este teléfono Xiaomi son muy variadas. Todas ellas concuerdan en que es un muy buen teléfono móvil, pero algunas lo dicen por su memoria, otras por su potencia y otras por sus cámaras. A continuación, te dejamos varias reseñas:

"Una maravilla, ni un lag ni una pausa, nada de nada, el móvil se mueve muy rápido y tiene suficiente memoria RAM y ROM."

"Un móvil muy bueno. Tiene buena capacidad de batería, durando hasta 2 días sin cargada con un uso moderado. Es rápido y hace unas fotos excelentes."

"Las cámaras insuperables. Pantalla planita, nada de bordes curvos. Lo recomiendo totalmente."

Fnac también te ofrece la posibilidad de recibir el teléfono en el domicilio que quieras en un plazo de 24 horas, o de recogerlo tanto en tienda como en puntos de recogida. ¡Tú eliges!

