Una Smart TV XXL a un precio XS: así es la Samsung rebajada a mitad de precio durante el Black Friday de Worten

Si hay una época del año en la que tenga más sentido que nunca tener una buena Smart TV en casa, sin duda es el otoño e invierno. Cuando bajan las temperaturas, nos apetece mucho más hacer planes de peli y manta, quedar con amigos para ver la Champions y, por supuesto, hacer maratón de series durante la Navidad. Así que si quieres una tele buena, bonita y barata para tu salón, tenemos algo que te va a interesar.

Noviembre es el mes del Black Friday, y la mayoría de marcas y tiendas online ya se han adelantado a la fecha oficial. Worten es una de ellas, y ahora tienen una selección de grandes y pequeños electrodomésticos rebajados, como la Smart TV Samsung Ultra HD de 75'', pues está rebajada un 48% solo durante las ofertas del Black Friday. Un modelo XXL a un precio XS.

Claves de esta Smart TV en oferta

Imagen con mil millones de tonos.

Procesador Crystal 4K que optimiza cada fotograma (sin importar el origen) para que disfrutes de la mejor calidad.

Sistema operativo Tizen con acceso directo a miles de apps, canales gratis y control de dispositivos inteligentes.

Diseño AirSlim ultrafino que ayuda a ahorrar espacio en el salón (o donde la coloques).

Así es la Smart TV Samsung de 75''

Smart TV Samsung 75''

La Smart TV Samsung Ultra HD de 75'' es una de las más modernas, grandes y completas del mercado. Pertenece a la nueva generación de televisores LED de Samsung, con una resolución 4K Ultra HD y la mejor calidad de imagen que hayas experimentado jamás. De hecho, nada tiene que envidiar a las mejores sales de cine.

De hecho, la tecnología Dynamic Crystal Color y el procesador Crystal 4K trabajan juntos para mejorar cualquier contenido. Por supuesto, el sonido también acompaña, con un sistema OTS-Lite con 20 W de potencia y Q-Symphony para una experiencia envolvente. Esta Smart TV Samsung rebajada es compatible con la mayoría de barras de sonido.

Preguntas frecuentes

Si quieres saber todavía más sobre esta Smart TV Samsung antes de comprarla rebajada en el Black Friday de Worten, toma nota.

¿Qué tamaño tiene exactamente esta Smart TV?

Cuenta con una pantalla de 75 pulgadas (191 cm). Es perfecta para salones grandes o para convertir cualquier habitación en una sala de cine.

¿Qué sistema operativo usa?

Funciona con Tizen, el sistema propio de Samsung que permite acceder a apps, juegos y servicios en streaming.

¿Es compatible con HDR?

Sí, incluye HDR10+ y Contrast Enhancer para mejorar el contraste y los colores en escenas oscuras o brillantes.

¿Se puede colgar en la pared?

Sí, tiene compatibilidad VESA 400x400 mm, perfecta para soportes estándar.

¿Tiene buena eficiencia energética?

Su etiqueta es G, aunque el consumo está optimizado gracias al procesador inteligente y el apagado automático.

Si quieres la mejor calidad de imagen y de sonido en casa, tienes que fichar esta Smart TV Samsung de 75'' tirada de precio ahora en Worten. ¡Cuesta un 48% menos!

