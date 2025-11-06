Placa de inducción: ¿es mejor que una vitrocerámica o una cocina de gas?

Todos tenemos nuestras propias preferencias en la cocina. Los más tradicionales van a preferir una cocina de gas, los que reforman su cocina seguramente se decanten por la vitrocerámica, ¿y qué pasa con la placa de inducción? Los que la prueban, suelen quedarse con ella y recomendarla. Es una tecnología que ha cambiado la manera de cocinar en casa, y sobre todo hace que el consumo energético sea mucho más bajo.

Las vitrocerámicas calienten por resistencia, mientras que la inducción genera un campo magnético que calienta directamente el recipiente, sin necesidad de que la superficie esté ardiendo. Por tanto, la cocción es más 'localizada', rápida y segura para todos. Si te apetece darle una oportunidad en casa, Leroy Merlin acaba de rebajar la placa de inducción Teka de 3 zonas a menos de 190€ durante su Black Friday. A continuación, te contamos sus diferencias con una vitro o una cocina de gas.

Puntos fuertes de una placa de inducción

Cocina más rápida con calentamiento instantáneo.

Ahorrarás en la factura de la luz al concentrar el calor solo en el recipiente.

Superficie fría al tacto, así que se reduce el riesgo de quemaduras o accidentes.

Limpieza mucho más fácil con solo pasar un paño húmedo.

Así es la placa de inducción Teka rebajada en Leroy Merlin

placa inducción Teka

La placa de inducción Teka de 3 zonas rebajada ahora en Leroy Merlin está fabricada con un cristal templado negro que le da un toque moderno y elegante a tu cocina. Así que si estás pensando en renovarla, esta va a quedar de maravilla y es muy coherente con las tendencias en decoración actuales.

Tiene 3 zonas de cocción, una de ellas de 28 cm para ollas grandes o paelleras. Además, tiene una potencia total de 7.400 W para un buen rendimiento y las 3 zonas incluyen una función Booster, que acelera el calentamiento cuando tienes prisa. Por supuesto, podrás calentar cada zona de forma totalmente independiente y con un solo toque.

Diferencias con una vitrocerámica y cocina de gas

Tanto la placa de inducción como la vitrocerámica y la cocina de gas sirven para cocinar, pero hay diferencias evidentes entre ellas.

Aspecto Placa de inducción Vitrocerámica Cocina de gas Forma de calentar Calienta directamente el recipiente mediante un campo magnético Calienta por resistencia eléctrica Calienta mediante llama directa Eficiencia energética Alta, apenas se pierde energía Media, se pierde calor en la superficie Baja, gran parte del calor se disipa al aire Velocidad de cocción Muy rápida, calentamiento instantáneo Más lenta, necesita calentar la placa Rápida, aunque menos precisa Seguridad Alta, la superficie se enfría en segundos Media, la placa permanece caliente un rato Baja, riesgo de llama abierta Limpieza Muy fácil, los restos no se adhieren Moderada, pueden quedar restos pegados Difícil, requiere desmontar y limpiar quemadores

Ahora que ya tienes claro cómo funciona una placa de inducción y las ventajas con respecto a una vitrocerámica y a una cocina de gas, aprovecha que esta de Teka está muy rebajada en el Black Friday de Leroy Merlin, solo hasta el 17 de noviembre. ¡Date prisa!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.