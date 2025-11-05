Todo el mundo habla de esta Smart TV de Samsung con IA y una calidad de imagen perfecta

¿Te has dado cuenta del cambio tan brutal que han dado las televisiones en los últimos años? De los modelos con 'culo' hasta las TVs cada vez más finas, hasta las actuales Smart TV que además incorporan Inteligencia Artificial y una calidad audiovisual que nada tiene que envidiar a las salas de cine. Y también es muy fácil tener un dispositivo a la última, porque hay tanta oferta en el mercado que los precios suelen ser asequibles.

Aunque siempre puedes aprovechar ofertas para renovar tu tele a buen precio. Por eso, acabamos de fichar que la Smart TV SAMSUNG OLED de 55'' está rebajada un 38% en Worten, a lo que se suman otros 50€ de descuento extra en el carrito. Costaba casi 2.400€, y ahora la tienes disponible por 1.000€ menos, aunque solo por tiempo limitado. ¡Una ganga!

Puntos fuertes de esta Smart TV

Pantalla OLED PRO con negros puros y contraste infinito para una imagen 100% realista.

Tasa de refresco de 165 Hz con un rendimiento muy fluido en películas, deportes y videojuegos.

Procesador NQ4 AI Gen 3 que mejora automáticamente la imagen y el sonido con Inteligencia Artificial.

Diseño Infinity One sin marcos con sistema One Connect que oculta todos los cables.

Smart TV Samsung TQ55S95FATXXC 55''

Samsung OLED 55pulgadas

La Smart TV SAMSUNG OLED de 55'' es el modelo estrella de la marca este 2025. Tiene un panel OLED PRO con una precisión del color absolutamente brutal y un contraste tan profundo que hará que disfrutes de cada imagen. Además, la tecnología Glare Free elimina los reflejos, y el sistema Ultra Viewing Angle garantiza una calidad top desde cualquier ángulo.

El verdadero protagonista de esta Smart TV es el procesador NQ4 AI, pues analiza cada fotograma y lo optimiza al instante para convertir una imagen en 4K. Y en sonido tampoco se queda atrás gracias a sus 70 W con Dolby Atmos y Adaptive Sound Pro.

Opiniones de esta Smart TV Samsung

"Compré esta televisión para descubrir el mundo OLED y la imagen es espectacular. La pantalla es superfina, sin los molestos reflejos y queda genial colgada en la pared con el soporte slim".

"Posiblemente la mejor del mercado en este momento. Después de mucho tiempo, encontré una oferta que me hizo decidirme".

"Me decidí a comprar este modelo por su sistema antireflejos y la recomiendo enormemente porque no se ve ni uno solo. No creo que haya en el mercado nada que se le parezca".

¿La quieres? Aprovecha que ahora te puedes ahorrar casi 1.000€ en una de las Smart TV más modernas del momento. ¡Merece mucho la pena!

