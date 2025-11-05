¿Cabello seco o dañado? Este cepillo reparador de Rowenta es tendencia y repara hasta el 78% del daño capilar

Hay cepillos para desenredar, alisar, moldear... Y luego está el cepillo reparador, que quizá no te resulta tan familiar, pero se encarga de reparar el cabello desde las fibras capilares. Muy poca gente lo conoce, pero lleva varias semanas siendo viral en redes sociales para reparar el cabello dañado por el calor, tintes o alisados.

De hecho, el cepillo capilar Rowenta Hair Therapist es el primero del mercado que consigue 'revivir' el cabello dañado con una tecnología a base de vapor, calor controlado y queratina. Además, con datos respaldados por estudios y cientos de personas que ya han comprobado en primera persona los resultados. Si quieres ser uno de ellos, deberías aprovechar que este dispositivo de Rowenta ahora está rebajado un 60% en el Black Friday de MediaMarkt solo por tiempo limitado. ¡Date prisa!

Beneficios de utilizar este dispositivo

Repara la fibra capilar hasta un 78% en un mes con resultados clínicamente probados.

Deja el cabello un 97% más suave y un 79% más brillante desde la primera pasada.

Utiliza tecnología Thermal Care que regula el calor hasta 300 veces por minuto.

Revestimiento de queratina y cerdas naturales para un brillo natural.

Así es el Rowenta Hair Therapist

El cepillo capilar Rowenta Hair Therapist se parece a cualquier otro cepillo que puedas tener por casa, pero no tiene nada de convencional. Funciona con una tecnología que Rowenta lleva siete años desarrollando para tratar la fibra sin dañarla gracias a una combinación de vapor y calor controlado. Incluye un revestimiento de queratina que deja la melena mucho más suave, protegida y con brillo.

Además, este cepillo reparador de Rowenta en oferta tiene cerdas naturales que distribuyen el calor de manera uniforme por toda la melena. La conclusión es que lo notarás mucho más cuidado y con brillo sin necesidad de hacerte ningún tratamiento ni pasar por la peluquería.

Cómo utilizar este cepillo reparador de Rowenta

Utilizar este cepillo reparador de Rowenta es muy sencillo, solo tienes que seguir estos pasos:

Llena el depósito con agua desmineralizada, enciéndelo y espera unos segundos a que alcance una temperatura óptima. Pasa el cepillo lentamente por secciones de cabello seco, de raíz a puntas. No hace falta que ejerzas presión, porque el vapor y el calor controlado reparan así las fibras. Cuando acabes de pasártelo por todo el cabello, utiliza el cepillo de limpieza incluido para limpiarlo y guárdalo en la funda termorresistente de terciopelo. En unos minutos, notarás el pelo más suelto, brillante y con una textura más natural. Repite el proceso tantas veces como lo necesites.

Si tienes el cabello seco o castigado de tintes o de usar mucho el secador o la plancha, tienes que probar este cepillo reparador de Rowenta, sobre todo por el precio tan top que tiene en el Black Friday de MediaMarkt. ¡Menos de 100€!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.