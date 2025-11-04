Se parece a un aire acondicionado, tiene diseño split y te ayudará a ahorrar en calefacción

Si lo ves de lejos instalado en la pared, pensarías que es un aire acondicionado. Sin embargo, los calefactores splits son una de las maneras más eficientes y económicas de mantener tu casa calentita, sin poner la calefacción ni mover un radiador de un rincón a otro. Aunque no todo el mundo lo conoce.

El diseño tipo 'split' se integra fácilmente en cualquier pared, no ocupa espacio y al emitir aire desde arriba, ayuda a calentar antes cualquier estancia. Además, los más modernos ya incluyen funciones inteligentes, como control por Wi-Fi o temporizador. Y así es justo el calefactor split de 2000 W que hemos fichado rebajado en el Black Friday de Brico Dépôt. Si lo compras ahora, no te va a costar más de 100€. ¡Aprovéchalo!

Puntos fuertes de este producto

Potencia de 2000 W para calentar habitaciones de hasta 20 m² en unos pocos minutos.

Panel digital LED con control de temperatura y programación semanal.

Compatible con Wi-Fi y aplicación TuyaSmart para controlar el calefactor split desde el móvil.

Función 'ventana abierta' que apaga automáticamente el calefactor si hay una caída brusca de temperatura para evitar un gasto innecesario.

Calefactor split mural 2000 W

calefactor split mural

El calefactor split de 2000 W es la solución para dejar de pasar frío en casa este invierno y que tampoco se dispare el consumo en la factura de la luz. Tiene un diseño minimalista en color negro, pero es mucho más fácil y asequible de instalar que un aire acondicionado. Basta con colgarlo en la pared y enchufarlo.

Este modelo utiliza placas cerámicas autorregulables que distribuyen el calor de una manera uniforme y que además evita sobrecalentamientos. Además, podrás controlar el calefactor split en oferta desde tu móvil a través de la app TuyaSmart y hasta encenderlo aunque no estés en casa.

Ventajas del calefactor split vs. otros sistemas de climatización

La principal ventaja de los calefactores split es que la distribución del calor es mucho más homogénea que en el caso de un calefactor portátil o radiador de aceite, por su posición más elevada. Además:

Eficiencia energética: el sistema cerámico mantiene la temperatura estable con menor consumo.

Inteligente: incluye funciones que controlan que su uso sea seguro y eficiente.

Instalación limpia y sencilla: es una buena alternativa a los sistemas convencionales. Si tienes una casa pequeña, no ocupa espacio.

¿Conocías los calefactores tipo split? No todo el mundo los tiene en el radar, pero son la opción más cómoda y eficiente para calentar tu casa este invierno. Aprovecha que este modelo está rebajado a menos de 100€ en Brico Dépôt.

