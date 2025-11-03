Tiene 11 kg de carga, tecnología de IA y se programa desde el móvil: esta lavadora de Samsung tiene un descuentazo de 145€

Sois muchos en casa y la lavadora se pasa todo el día trabajando, cosa que notas especialmente cuando llega la factura de la luz. ¿Sabías que puedes lavar más ropa, más fácilmente y con menos consumo energético? La Lavadora Samsung AI EcoBubble lo hace posible. ¿Cómo? Con sus 11 kg de carga, con su tecnología de IA que elige el mejor programa según la colada, su solución que convierte el detergente en burbujas y su programación vía móvil. Te lo hace todo más fácil, y ahora por 449 € frente a los 595 € que suele superar.

Una lavadora pensada para familias numerosas y personas que pasan mucho tiempo fuera de casa, pero también para cualquiera que, simplemente, quiera ahorrar tiempo y dinero al lavar su ropa, además de cuidar mejor sus tejidos.

Lo mejor de esta lavadora

Con AI EcoBubble, convierte el detergente en burbujas que consiguen una mejor limpieza incluso con agua fría.

Analiza tus rutinas para recomendarte los mejores programas personalizados y ahorra hastas un 70% de electricidad con el modo AI Energy.

Puede hacer un lavado completo en tan solo 39 minutos.

Usa vapor para eliminar hasta el 99,9% de bacterias y alérgenos.

Lavadora Samsung AI EcoBubble

Lavadora-samsung ai

La clave de la Lavadora Samsung AI EcoBubble es la tecnología que le da nombre. Gracias a ella, convierte el detergente en burbujas, y eso hace que penetre mejor en el tejido, eliminando manchas más difíciles en menos tiempo e incluso con agua fría. Así, al final la lavadora consume menos electricidad, desgasta menos el tejido y mantiene los colores más vivos durante más tiempo. A lo que hay que añadir su motor Inverter, que evita las escobillas para hacer menos ruido, durar más tiempo y también consumir menos electricidad. Con ella vas a ahorrar muchísimo en electricidad y en tiempo, sobre todo porque la puedes programar desde el móvil estés donde estés, y porque sus programas se adaptan a todo, incluso el Super Speed 39 que deja la colada lista en menos de 40 minutos.

Limpia y desinfecta con su tecnología de vapor, y trabaja en grandes cantidades con su carga de 11 kg. Que no te engañen sus 64 x 60 x 85 cm, porque esta pequeña lavadora abarca mucho más de lo que parece. Es perfecta si tienes niños en casa.

¿Qué opinan quienes la tienen?

El control por Wi-Fi es una de las funciones que más fascina a quienes tienen la lavadora, por no hablar de su enorme capacidad a pesar de su reducido tamaño. A continuación, puedes leer varias reseñas de usuarios:

"Es muy buena. Cabe mucha ropa aunque ocupe poco espacio, tiene muchas funciones, es fácil de usar, de instalar y se puede programar desde el teléfono móvil."

"Después de algunos lavados con diferentes programas, la ropa queda fenomenal, y como colofón a mi comentario la lavadora se revaloriza con su control atraves del Wifi."

"No puede gustarme más, tanto el diseño como el funcionamiento es muy bueno. Merece la pena."

Además del descuento, Amazon te ofrece la posibilidad de disfrutar del envío, instalación y la recogida y desinstalación de tu antigua lavadora totalmente gratis.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.