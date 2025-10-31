La estación de energía portátil que cabe en una mochila y te salva en caso de apagón (también en tus viajes)

Noticias relacionadas Los 10 mejores móviles del 2024: comparativa y precios

¿Recuerdas el apagón del pasado mes de abril? En ese caso, te hubiera venido muy bien tener una estación de energía portátil, porque estos dispositivos están hechos para cargar cualquier dispositivo electrónico sin depender de la corriente eléctrica. Algo así como la power bank que tienes para cargar el móvil, pero mucho más grande y con más capacidad.

De hecho, una estación de energía potente puede alimentar desde un portátil hasta una nevera pequeña. Por eso, nos salvarían en casa ante un corte de luz, pero también vienen muy bien para viajes o acampadas en la naturaleza. Como la estación de energía portátil BLUETTI AC2P, ahora rebajada a menos de 200€ en MediaMarkt solo por tiempo limitado. ¿La quieres?

Puntos fuertes de esta estación de energía

Se carga al 80% en solo 45 minutos.

Pesa menos de 4 kilos, ideal para viajes y emergencias.

Admite carga solar, de coche y por enchufe convencional.

Potencia máxima de 600 W con modo Power Lifting.

Batería LiFePO₄ con más de 3.000 ciclos de vida útil.

Estación de energía portátil BLEUTTI AC2P

Estación de energía portátil BLEUTTI

La estación de energía portátil BLUETTI AC2P está pensada para tener energía sin depender de la red eléctrica. El secreto está en la batería de 230,4 Wh y una potencia de salida continua de 300 W (ampliable a 600 W) para alimentar pequeños electrodomésticos, cargar móviles, tablets, portátiles o equipos de camping. Un todo en uno que te va a salvar.

Lo que más nos gusta es que su batería LiFePO₄ soporta más de 3.000 ciclos de carga y mantiene el 80% de su capacidad. Además, se carga al 80% en solo 45 minutos, y puede cargarse por completo en solo 70 minutos con corriente alterna. También acepta carga solar de hasta 200 W, perfecto para quienes viajan o viven en zonas rurales.

Preguntas frecuentes

¿Tienes más preguntas sobre esta estación de carga portátil? Las resolvemos a continuación:

¿Qué dispositivos puedo conectar a la BLUETTI AC2P?

Puede alimentar móviles, tablets, portátiles, cámaras, routers, luces LED o pequeños electrodomésticos que no superen los 300 W (600 W con modo Power Lifting).

¿Cuánto tarda en cargarse por completo?

Solo 70 minutos conectada a la red eléctrica. Si usas carga solar (hasta 200 W), puede tardar 1 hora y media, según la luz solar disponible.

¿Sirve como fuente de energía de emergencia?

Sí. Incluye un modo UPS con tiempo de conmutación de 20 ms, que mantiene tus equipos encendidos en caso de apagón.

¿Es apta para actividades al aire libre?

Por supuesto que sí. Su peso de 3,6 kg y diseño compacto facilitan el transporte, aunque no es resistente al agua, así que tienes que tenerlo en cuenta.

¿Puedo controlarla desde el móvil?

Sí, la app BLUETTI permite controlar el nivel de carga, la potencia y las opciones de entrada y salida de forma remota.

¿Qué más necesitas? Esta estación de energía portátil es perfecta para utilizar en muchísimas situaciones, y ahora la tienes rebajada en MediaMarkt a solo 185€. ¡Una compra muy necesaria!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.