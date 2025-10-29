JBL Tune Beam: los auriculares inalámbricos con cancelación de ruido que arrasan por menos de 55€

Noticias relacionadas Las 10 mejores baterías externas del 2024:capacidad, precio y recomendaciones

¿Te has cansado de los cables? Si te gusta escuchar música, pero odias llevar cables de por medio cuando vas por la calle, los Auriculares inalámbricos JBL Tune Beam son justo lo que necesitan. Ofrecen un sonido de primera, limpian las llamadas para que el ruido no moleste, tienen cancelación de ruido, autonomía de casi 50 horas y, para rematar, un descuentazo de 36 €.

Compactos, resistentes y muy ergonómicos son perfectos para quienes escuchan música entrenando o hablan muchas horas por teléfono y quieren evitar ruidos. Te van a sorprender.

Lo mejor de estos auriculares

Tienen unos graves muy potentes y bien definidos con la tecnología JBL Pure Bass.

Duran hasta 48 horas combinando las 12 de cada auricular con las 36 del estuche, y dan 4 horas con solo 15 minutos de carga.

El Bluetooth 5.3 LE que usan es muy estable, de mucho alcance y sin apenas retardo.

Tienen cuatro micrófonos integrados que limpian el sonido para facilitar tus llamadas.

Auriculares inalámbricos JBL Tune Beam

Auriculares inalámbricos JBL Tune

Lo mejor de los Auriculares inalámbricos JBL Tune Beam es que tú decides cómo escuchar las cosas. Tienen cancelación activa de ruido que te permite centrarte en lo que oyes, pero también Ambient Aware y TalkThru para poder escuchar tu entorno sin tener que quitártelos. Además, al contar con Bluetooth 5.3, se pueden conectar a varios dispositivos a la vez y sin interrupciones, y tienen tan poco retardo que hasta los puedes usar en videojuegos. Aun así, lo mejor que ofrecen es la calidad de las llamadas, ya que limpian tu voz de ruidos para que puedas comunicarte con claridad con quien quieras sin importar dónde estés, y con ese diseño ovalado se adaptan perfectamente al oído sin molestar.

Si te gusta escuchar música en todas partes, eres de los que hablan por teléfono a todas horas y necesitas auriculares que te puedan acompañar, estos son la compra ideal.

¿Qué opinan quienes los tienen?

Los usuarios de estos auriculares están contentos sobre todo por la calidad de sonido que ofrecen y lo cómodos que son. A continuación, puedes leer varias reseñas reales:

"El producto es magnífico, un sonido excelente y muy recomendable, pero ya por gusto propio creo que debería tener un mayor rango de volumen."

"Se escucha muy bien y la cancelación de ruido es mejor de lo que me esperaba."

"Cómodos, fáciles de configurar, buena aplicacion muchas horas de autonomia y un sonido mas que bueno."

Junto con este descuento, PcComponentes te ofrece la posibilidad de recibir estos auriculares en un plazo de tan solo 24 horas y con gastos de envío totalmente gratuitos. ¡Aprovecha!

