Estrena un smartphone Samsung con IA, cámara de lujo y batería infinita con casi 400€ de descuento

¿Llevas tiempo pensando en cambiar de móvil? Porque el tuyo tiene muchos años, tus necesidades no son las mismas que hace unos meses, funciona demasiado lento o te salta el mensaje de 'almacenamiento lleno' aunque lo tengas casi vacío. Son señales de que es hora de pasarte a un smartphone más moderno, y desde luego que hay muchísimas opciones en el mercado si quieres un dispositivo de última generación.

Y a buen precio, que al final es todo lo que buscamos. De hecho, FNAC acaba de rebajar casi 400€ el smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra. Un dispositivo de última generación con IA, una cámara alucinante y una batería todavía mejor. Aprovecha que ahora lo tienes muy barato en FNAC, ¡solo por tiempo limitado!

Lo mejor de este móvil

Diseño elegante y resistente con marco de titanio y pantalla Gorilla Armour 2.

Pantalla más grande y ligera con bordes redondeados.

IA integrada en todo el sistema (fotos, mensajes...).

Cámara con función ProScaler que mejora la resolución de vídeo hasta calidad 8K.

Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra

Smartphone Samsung Galaxy S25

El smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra es una de las apuestas más ambiciosas de la marca por muchos motivos. A nivel estético, destaca la combinación de titanio con vidrio de alta resistencia para tener una sensación premium (por el precio, es lógico) y mantener al mismo tiempo el diseño ligero

Por dentro, este smartphone es líder en su segmento gracias al procesador optimizado para IA que aprende de tus rutinas y adapta el rendimiento a tus hábitos. Y con Android 15 con One UI 7 con la nueva Galaxy AI que te ayuda a editar fotos, escribir correos, eliminar ruidos de fondo en vídeos y hasta resumir llamadas.

¿Para quién es ideal?

Este smartphone Samsung rebajado es perfecto en muchísimas situaciones:

Si usas mucho el móvil y quieres el mejor rendimiento.

Para tener un asistente inteligente siempre contigo y optimizar tareas.

Personas que viajan mucho o crean contenido y necesitan la calidad de un dispositivo profesional en un smartphone.

Tienes ya otros dispositivos Samsung y quieres ampliar el ecosistema.

Rara vez vas a encontrar un smartphone de última generación como este tan barato, así que aprovecha que ahora está rebajado a menos de 1.200€ solo en FNAC. ¡Superprecio!

