Por qué cada vez más personas toman multivitaminas en otoño (y cuál es la más completa)

El cambio de estación del verano al otoño es 'peligroso' por la bajada brusca de las temperaturas, que los virus se acumulan en espacios interiores y también es normal que tengamos menos energía a medida que los días empiezan a ser más cortos. Además, esta época también es complicada para las defensas, así que lo mejor que puedes hacer es empezar a tomar unas buenas multivitaminas en otoño.

Son suplementos alimenticios que, como su propio nombre indica, reúnen varios tipos de vitaminas y minerales que cubren cualquier déficit nutricional y fortalecen las defensas. Normalmente, estos complementos aumentan los niveles de energía y reducen el cansancio estacional. Uno de los más utilizados en esta época del año son las multivitaminas Bion3 Energy 50+, ahora rebajadas un 30% en Amazon solo por tiempo limitado. ¿Te animas a probarlas?

Beneficios de este producto

Aporta energía física y mental para tener más vitalidad.

Fortalece el sistema inmunitario gracias a la combinación de vitaminas y minerales.

Contiene probióticos que favorecen el equilibrio intestinal y mejoran la digestión.

Reducen la fatiga gracias a las vitaminas C, B12, B6 y hierro.

Así son las multivitaminas de Bion 3

Bio3 vitamina a b12

Las multivitaminas Bion3 Energy 50+ combinan tres pilares fundamentales, como son vitaminas, minerales y probióticos. Es una fórmula 3 en 1 que cubre las necesidades concretas de adultos que quieran mejorar los niveles de energía y bienestar a partir de los 50 años. Es más, un solo comprimido contiene 12 vitaminas, 7 minerales y 3 cepas probióticas.

Por ejemplo, las vitaminas del grupo B actúan sobre el metabolismo energético y reducen el cansancio. La vitamina C y el hierro potencian las defensas naturales, y la vitamina D y el calcio ayudan al mantenimiento de los huesos. Además, todos estos beneficios (y más) con solo tomar un comprimido de este suplemento alimenticio de Bion3.

Señales de que tienes que empezar a tomar multivitaminas

¿No sabes si estas multivitaminas son para ti? Si notas alguna de estas señales, la respuesta es sí:

Cansancio constante o falta de energía, a pesar de dormir bien.

Defensas bajas, coges muchos resfriados o tienes una sensación de debilidad pese a llevar una alimentación equilibrada.

La piel, el cabello o las uñas frágiles son síntoma de un déficit de vitaminas del grupo B o minerales.

Problemas digestivos o sensación de hinchazón que pueden mejorar con probióticos.

¿Te resultan familiares estas señales? Aprovecha que estas multivitaminas están muy rebajadas en Amazon solo por tiempo limitado, ¡tu cuerpo te lo va a agradecer!

