Seca, riza y da volumen a tu melena como un profesional: así es el moldeador 14 en 1 de Cecotec que arrasa

¿Cuántas herramientas utilizas a diario para peinarte? Como mínimo, el secador, una plancha de pelo y quizá tienes unas tenacillas. Es lo básico, pero ahora puedes simplificarlo todo en un moldeador de aire con cabezales y accesorios que reúnen las mismas funciones. Sin necesidad de tener varios dispositivos en casa y mucho menos de llevártelos de viaje.

Se parecen mucho a los cepillos de aire que tan de moda se han puesto en los últimos años, y su punto fuerte está en la cantidad de accesorios que incorporan. Con el mismo aparato puedes secar, rizar, ondular, dar volumen en la raíz o en las puntas. Si es justo lo que estás buscando, hemos fichado el moldeador multifunción 14 en 1 CeramicCare AirGlam Champagne, rebajado a menos de 130€ (antes 170€) solo durante los CecoDays de Cecotec. ¡Aprovéchalo!

Lo mejor de este producto

14 accesorios para alisar, peinar, rizar o dar volumen con solo cambiar de cabezal.

Motor digital de 1400 W que alcanza 110.000 rpm para un secado rápido y eficiente.

Revestimiento de cerámica con keratina que protege el pelo y aporta brillo.

Tecnología Coanda para moldear el pelo con aire y sin necesidad de aplicar calor extremo.

Moldeador multifunción 14 en 1 CeramicCare AirGlam Champagne

Cecotec-AirGlam2

Si quieres un peinado diferente cada mañana sin invertir demasiado tiempo, necesitas el CeramicCare AirGlam de Cecotec. Uno de sus puntos fuertes (de los muchos que tiene) es la tecnología Coanda que guía el flujo de aire para envolver el mechón y crear rizos definidos o un alisado perfecto en unos pocos minutos. Da igual si quieres una melena lisa y con personalidad o un recogido, porque es tan fácil como cambiar de accesorio.

Además, incorpora 3 velocidades y otros 3 ajustes de temperatura para adaptarse a todo tipo de cabellos. Y el motor digital brushless de 1400 W reduce el tiempo de secado y evita que tengas que exponer tu melena al calor. Todo son puntos fuertes.

¿Para quién es perfecto?

Si quieres una melena perfecta sin necesidad de ir a la peluquería.

Te encanta innovar, llevar el pelo liso, rizado o jugar con el volumen.

Tienes el pelo muy fino y quieres más volumen sin calor extremo.

Buscas un aparato versátil que puedas utilizar en casa y llevar de viaje. Tan fácil como cambiar de accesorio.

Este moldeador de aire Cecotec es una de las compras con más sentido que puedes hacer, o aprovechar su precio para hacer un regalo a alguien especial que le pueda sacar partido. Por menos de 130€, merece muchísimo la pena.

