Pesa como una pluma y te lleva a donde quieras: este patinete eléctrico ahora con descuentazo

Si quieres moverte más rápida y cómodamente por la ciudad, tienes que olvidarte del coche y de la moto, lo mejor es un patinete eléctrico, y pocas opciones hay que sean mejores que el Patinete eléctrico Segway Ninebot E2 Plus. Con autonomía de 25 kilómetros, diseño plegable y 16 kg de peso, este patinete está pensado para recorrer cualquier ciudad de cabo a rabo con rapidez y seguridad. Es estable, robusto, fácil de conducir... y ahora puede ser tuyo por 60 € menos.

Es un patinete eléctrico pensado para ciudades con suelos irregulares, gracias a su suspensión delantera y neumáticos de 8 pulgadas. Muy seguro y fácil de transportar, va a hacer tu día a día mucho más fácil.

Alcanza hasta 25 km por hora y tiene una autonomía de 25 km por carga.

Cuenta con un sistema de doble freno que combina el delantero electrónico con trasero de tambor.

Su ruedas de 8,1 pulgadas no tienen cámara, así que no necesitan mantenimiento.

Pesa solo 16 kg y es plegable, muy fácil de transportar a donde quieras.

Patinete eléctrico Segway Ninebot E2 Plus

Patinete eléctrico Segway Ninebot E2

Si quieres conducir tranquilo y seguro por ciudad, eso es lo que ofrece el Patinete eléctrico Segway Ninebot E2 Plus. Su doble frenada y su eficiente motor te dan seguridad en todo momento y, además, te garantizan subir pendientes de hasta el 12% sin pérdidas de velocidad, alcanzando un máximo de 25 km por hora. Este modelo, además, tiene una pantalla LED de 2,8 pulgadas en la que te informa de todo al momento, y sus neumáticos de 8,1 pulgadas, aunque más pequeños que otros, te dan más tranquilidad al no necesitar mantenimiento ya que carecen de cámara. Añade a todo esto la suspensión delantera con muelles, perfecta para amortiguar baches, y el resultado es un vehículo eléctrico perfecto para la ciudad.

Es lo que necesitas para moverte por las calles de tu pueblo o ciudad sin problemas. Haya pendientes o terrenos irregulares, puede con todo, y su autonomía da para varios días sin problemas.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

El fácil montaje y plegado, lo poco que pesa, la buena rapidez que alvanza... Lo cierto es que hay muchos factores que refuerzan las opiniones positivas que tiene este patinete eléctrico. De hecho, puedes leer algunas reseñas reales de usuarios a continuación:

"Es tal cual lo esperaba. Un producto top por un precio top."

"Excelente compra, lo recomiendo. Pesa poco pero tiene una estructura robusta, se conecta con la aplicación que funciona como tablero de mandos y recordatorio para cargarlo."

"Compré este patinete hace 2 o 3 semanas. ¡Me gusta mucho y me va genial! Se monta fácilmente y también se carga rápido y sin complicaciones."

Haz tu pedido ahora mismo y podrás recibirlo en tan solo dos días con envío gratuito. Además, si eres miembro de Amazon Prime, el envío puede realizarse en tan solo 24 horas. ¡Aprovecha!

