Ofertas HalloWIN en PcComponentes: llévate estos auriculares inalámbricos JBL con un descuento de miedo

¿Imaginas cualquier fiesta de Halloween sin música? No tendría sentido, igual que viajar en el transporte público o hacer deporte sin unos auriculares inalámbricos. Si todavía tienes algún modelo con cable en casa y no has dado el salto al formato inalámbrico, llegan las Ofertas de HalloWIN de PcComponentes para ayudarte a ahorrar con descuentos de miedo.

Durante esta semana (hasta el viernes 31, incluido), tienen precios rebajados hasta un 40% en cientos de dispositivos de primeras marcas, como en los auriculares inalámbricos JBL Tune Beam, que está en estas ofertas de PcComponentes. Tienen la última tecnología del mercado, y encima cuestan menos de 55€. ¡Chollazo!

Lo más destacado de estos auriculares en oferta

Hasta 48 horas de autonomía para dejar el cargador en casa.

Cancelación activa de ruido para aislarte de lo que ocurre fuera.

Conectividad Bluetooth 5.3 estable y de bajo consumo.

Con cuatro micrófonos integrados para llamadas nítidas y sin interferencias.

Auriculares inalámbricos JBL Tune Beam

JBL tune bean

Los auriculares inalámbricos JBL Tune Beam tienen todo lo que le podemos pedir a un dispositivo de estas características. Para empezar, la tecnología JBL Pure Bass ofrece graves potentes y un sonido envolvente para disfrutar de la mejor música o de un pódcast con una calidad brutal.

Gracias a la cancelación activa de ruido (ANC) podrás aislarte por completo de lo que ocurre fuera o seguir conectado con el entorno gracias al modo Smart Ambient. Otro de sus puntos fuertes es la autonomía, con hasta 48 horas de reproducción con el estuche de carga. Además, en solo 15 minutos de carga puedes conseguir otras 4 horas de uso extra.

Cómo aprovechar las ofertas HalloWIN de PcComponentes

Las Ofertas de HalloWIN acaban de llegar a PcComponentes con descuentos de hasta el 40% durante toda esta semana, hasta el viernes 31 de octubre a medianoche. Se unen así a sus Ofertas TOP de la semana, donde puedes encontrar chollos en tecnología a precios bajísimos.

Estos descuentos de Halloween llegan también a pequeños y grandes electrodomésticos, smartphones, televisiones, móviles, portátiles, auriculares inalámbricos y un sinfín de dispositivos electrónicos. Además, PcComponentes renueva sus descuentos a diario y lanza ofertas flash que solo duran unas pocas horas (o hasta agotar existencias). Por eso, si te convence algún dispositivo, la mejor opción es que lo compres antes de que suba de precio.

Estos auriculares inalámbricos JBL tienen un descuento de miedo que no vas a encontrar en ninguna otra parte. Aprovéchalos ahora y llévatelos por menos de 55€. ¡Merecen mucho la pena!

