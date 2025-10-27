¿Cómo elegir la mejor eSIM para viajar en 2025?: coberturas, precio y por qué GigSky arrasa

Las eSIMs son las más utilizadas para viajar por todo el mundo, pero ¿sabes cómo elegir la mejor? Comparamos sus planes, coberturas y precios.

Dicen que un viaje se vive tres veces: cuando lo sueñas, cuando lo vives y cuando lo recuerdas. Si estás leyendo esto, seguramente estés en el momento de imaginarlo, de elegir el destino de tu próximo viaje internacional (si no lo has hecho ya) o la naviera si vas a hacer un crucero por varios países. También la conexión a internet, porque aunque todo el mundo piensa en conectarse a una Wi-Fi pública o pagar por el roaming internacional, hay una opción más cómoda (y barata): comprar una eSIM para viajar.

De hecho, las personas que viajan muy a menudo ya eligen una tarjeta eSIM (SIM digital), porque las puedes activar directamente en tu smartphone sin tener que cambiar la tarjeta física y además mantener tu número de WhastApp. Por eso, en esta fase de organizar tu último gran viaje de 2025 o el primero de 2026, deberías comparar opciones para encontrar la mejor eSIM para viajar y la que mejor cumpla con tus necesidades, como la de GigSky. A continuación, enfrentamos a todas las opciones del mercado y te contamos cómo elegir la eSIM internacional perfecta.

Qué es una eSIM y por qué es la más utilizada para viajar

esim gigsky3.1

Una eSIM es una tarjeta digital que reemplaza a la tarjeta SIM física que utilizas a diario en tu móvil. La ventaja es que este chip virtual se instala directamente en cualquier dispositivo a través de un código QR, sin necesidad de recibirla de forma física en casa. Tan fácil como comprar tu plan de datos, instalarlo y que empiece a funcionar automáticamente al llegar a tu destino.

La facilidad de uso es la razón principal por la que tantas personas eligen una eSIM internacional para viajar, en lugar de pagar por roaming internacional. Las operadoras tradicionales tienen tarifas muy altas que no merecen la pena y que además pierden cobertura en ciertos lugares del mundo.

El único requisito para poder comprar una eSIM es que tengas un dispositivo compatible. Los smartphones más modernos lo son (iPhone XS o posterior, Samsung Galaxy, Google Pixel, Huawei y más), pero deberías comprobarlo antes de adquirir una eSIM para cruceros, para tu próximo viaje internacional o para el viajazo que vas a hacer esta Navidad en familia. Además, la ventaja es que utilizarás la eSIM internacional para datos internacionales y al mismo tiempo podrás mantener tu SIM física para WhastApp y llamadas, así que tu número no cambia.

Comparativa de eSIM para viajar en 2025: precios, cobertura y ventajas

Para encontrar la mejor eSIM para viajar, necesitas comparar entre todas las opciones del mercado, sus ventajas y precios:

Proveedor Cobertura Planes desde Ventajas Limitaciones GigSky + 200 países y +200 cruceros y puertos 3,65€ - Con planes gratuitos de bienvenida - Es un operador de red real (OMV pesado), instalación automática, descuentos Visa, planes regionales y de crucero Solo datos, llamadas a través de apps como WhatsApp o Telegram Holafly + 200 países 3,79€ Datos ilimitados, cobertura para viajes navideños y familiares Revende redes, velocidad reducida en áreas remotas Airalo + 200 países 4€ Barato, app intuitiva, plan gratuito de bienvenida en algunos destinos Rendimiento irregular en zonas rurales o destinos remotos Saily + 200 países 5€ Funciones de seguridad avanzadas, protección web y bloqueo de anuncios Planes limitados y precios más altos

¿Qué diferencia a GigSky de otras eSIM?

mejor esim cruceros3

GigSky tiene una de las mejores eSIM para viajar en lo que respecta a la cobertura en todos los rincones del mundo y a la relación calidad-precio del servicio que ofrecen. Están presentes en más de 200 países, y uno de sus puntos fuertes es que es una buena eSIM para cruceros al funcionar en más de 200 barcos y seguir siendo operativa en tierra. Ideal para disfrutar de la vida en la naviera y seguir teniendo conexión a internet cuando bajes a recorrer cualquier ciudad.

Además, con el código descuento exclusivo ELESPANOL puedes comprar cualquier plan de datos GigSky con un 20% de descuento. Aplícalo justo antes de finalizar la compra de tu eSIM.

Los usuarios que han confiado en su servicio para viajar destacan que es la única eSIM que sigue funcionando cuando otras pierden la conexión, aunque estén en el lugar más remoto del mundo. Además, es tan sencillo como comprar un plan de datos e instalarlo, porque empieza a funcionar automáticamente al poner un pie en tu destino. Estas son otras de sus ventajas:

GigSky es un operador real (OMV pesado), lo que significa que gestiona sus propias conexiones y no revenden las redes locales como hacen otros proveedores de eSIM.

Funciona en más de 200 países y más de 200 cruceros en cualquier parte del mundo.

en cualquier parte del mundo. Compatible con móviles que admitan eSIM (Samsung, Google, Pixel, Huawei...). La compatibilidad es 100% en dispositivos Apple, porque las dos empresas trabajaron de forma conjunta en crear la que hoy se ha convertido en la eSIM más utilizada.

Si compras el plan por adelantado y lo instalas, se activa automáticamente al llegar a destino.

Promociones especiales, 3 GB de datos gratuitos en 175 destinos y descuentos de hasta el 30% para titulares de tarjeta Visa en ciertos países.

Las ventajas están ahí, pero basta con leer algunas reseñas en internet para entender por qué es la eSIM para viajar favorita de muchísimas personas. "He comprado eSIMs de GigSky varias veces y siempre ha sido fácil activar el plan. Hasta ahora, donde he estado, la cobertura ha sido excelente", escribe un viajero en Trustpilot.

La eSIM perfecta para cada tipo de viaje

esim gigsky3.3

No hay dos viajes (ni dos personas) iguales, así que realmente la mejor eSIM para viajar es aquella que se adapte a la aventura que tengas por delante, a tu estilo de vida y a tus necesidades. Por ejemplo:

Caribe y cruceros : es la mejor eSIM para cruceros de forma indiscutible, porque es la única que funciona en más de 200 navieras, en 30 países caribeños y con buena cobertura tanto en tierra como en alta mar. Es mucho más económica que el Wi-Fi del barco, ideal para viajes en el Mediterráneo y, por supuesto, una buena eSIM para Cuba , Puerto Rico y muchos más países del Caribe.

: es la de forma indiscutible, porque es la única que funciona en más de 200 navieras, en 30 países caribeños y con buena cobertura tanto en tierra como en alta mar. Es mucho más económica que el Wi-Fi del barco, ideal para viajes en el Mediterráneo y, por supuesto, una buena , Puerto Rico y muchos más países del Caribe. Viajes familiares y Navidad : otra gran ventaja de GigSky es que puedes compartir datos con amigos o familia con la función hotspot. La manera perfecta de compensar si uno consume más datos que otro. Y también es la eSIM para Navidad perfecta.

: otra gran ventaja de es que puedes compartir datos con amigos o familia con la función hotspot. La manera perfecta de compensar si uno consume más datos que otro. Y también es la perfecta. Viajeros frecuentes y nómadas digitales: si viajas mucho por trabajo o directamente te mueves por todo el mundo con tu portátil bajo el brazo, el plan GigSky One tiene cobertura en más de 120 países por menos de 25€ al mes.

Cómo instalar una eSIM GigSky paso a paso

Cualquier persona que tenga un smartphone (o cualquier otro dispositivo) compatible con eSIM puede comprar su plan de datos y dejarlo instalado desde casa en unos minutos. Estos son los pasos a seguir:

Compra el plan de datos que mejor encaje contigo hasta 12 meses antes de tu viaje. Escanea el código QR que recibirás al comprar tu plan o descarga la app de GigSky y búscalo en el apartado 'Mis planes'. Selecciona la opción 'Instalar eSIM' y selecciona el dispositivo en el que la quieras instalar. Comprueba antes que tienes un móvil compatible. La mejor eSIM para viajar se activa automáticamente al llegar a tu destino, sin hacer nada de forma manual ni esperar. Puedes mantener tu SIM física española para llamadas tradicionales y tener el mismo número en WhatsApp.

Hace unos años, tener conexión a internet al viajar por el mundo quizá no era tan imprescindible y nos conformábamos con la red Wi-Fi del hotel. Hoy es diferente, pues necesitamos datos para el GPS, para hacer el check in online del vuelo o buscar un restaurante. Si quieres tener conexión en el lugar más remoto del mundo, GigSky tiene la mejor eSIM para viajar. Da igual que viajes al otro lado del charco, que te vayas de luna de miel al Caribe o que hagas el crucero de tus sueños, porque hay un plan de datos perfecto para ti. Recuerda aplicar el cupón descuento ELESPANOL para llevarte tu eSIM con un 20% de descuento. ¡El viaje de tus sueños te espera!

