Adiós a los brotes: esta es la crema hidratante para piel atópica más recomendada por los dermatólogos

Una cosa es tener la piel seca y sensible y otra bien diferente es la piel atópica. Y si es tu caso, sabes perfectamente que la época de frío es una de las más complicadas, porque se reseca más de lo habitual y pueden aparecer los brotes que habías conseguido mantener a raya el resto del año. Por eso, necesitas una buena crema hidratante para piel atópica.

Normalmente, están formuladas con ingredientes calmantes y que, además de hidratar, refuerzan la barrera cutánea, mantienen el equilibrio natural de la piel y previenen los brotes. ¿Y cómo elegir la mejor? Una de las más recomendadas por dermatólogos es la crema hidratante Bepanthol SensiControl, ahora rebajada un 22% en Amazon solo por tiempo limitado. Van a ser los 20€ mejor invertidos este invierno.

Beneficios de esta crema hidratante para piel atópica

Hidrata en profundidad durante 24 horas con una textura ligera y no grasa.

Previene brotes de sequedad extrema durante 3 meses.

Refuerza la barrera cutánea con lípidos naturales y provitamina B5.

Apta para adultos, niños y bebés, incluso en las pieles más sensibles.

Crema hidratante Bepanthol SensiControl

Crema Beaphantol

La crema hidratante Bepanthol SensiControl es una emoliente diaria que está formulada para pieles sensibles y con tendencia atópica. Su fórmula Derma-Defense combina prebióticos, vitaminas y aceites naturales que fortalecen las defensas naturales de la piel y la mantienen protegida de la sequedad.

Entre sus ingredientes principales, encontramos provitamina B5 y vitamina B3, que ayudan a hidratar en profundidad y de paso reparan la barrera cutánea. Y el aceite de oliva y el de bayas de espino amarillo nutren la piel y aportan elasticidad.

Cómo cuidar la piel atópica

La piel atópica es muy delicada y sensible, pero si la cuidas como toca, puedes mantener a raya los brotes. Toma nota de estos consejos:

Hidrátala a diario, aunque parezca que está bien y no la notes muy seca.

Evita duchas con agua muy caliente o prolongadas, porque eliminan los aceites naturales de la piel.

Utiliza productos libres de alcohol y fragancias. Busca siempre fórmulas suaves y un pH neutro.

Sécate a toquecitos, sin frotar, y aplica una crema hidratante justo después de salir de la ducha.

Utiliza prendas de algodón y evita los tejidos sintéticos o muy ajustados, porque pueden irritar.

Puedes utilizar esta crema hidratante de Bepanthol en el cuerpo o el rostro, porque cumple su función y controla los brotes, sobre todo durante los meses de frío. ¡Pruébala a un superprecio!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.