6 consejos para crear el vestidor perfecto (y un mueble rebajado que te va a salvar la vida)

Noticias relacionadas Los 10 mejores robots aspiradores en relación calidad y precio del 2025

¿Te gustaría tener un vestidor en casa? Por suerte, ya no es algo reservado para las celebrities ni para las casas más grandes, porque solo necesitas tener una habitación libre (o una parte de ella), un buen armario vestidor y conocer los tips de organización para aprovechar al máximo el espacio. Vas a tener la casa mucho más ordenada y además sentirás esa calma visual que aporta la organización.

Por no hablar de lo cómodo que es tener toda la ropa, calzado y accesorios a mano en el vestidor. Tardarás menos en elegir tu outfit, puedes ordenarlo por tipo de prendas o colores, y añadir todos los muebles auxiliares que necesites. Incluso un pequeño tocador para que el vestidor pase también a ser el lugar en el que te maquillas. Para empezar, hemos fichado el armario vestidor de rincón de SUIT, porque está rebajado un 26% en las ofertas de Black Friday de Leroy Merlin y es absolutamente perfecto. ¡Nos alucina!

Lo mejor de este producto

Diseño modular que aprovecha cada rincón del vestidor, incluso los espacios difíciles.

Doble acabado en blanco y madera natural que encaja con cualquier decoración.

Amplias zonas para colgar perchas y estanterías para tener toda la ropa y los complementos ordenados.

Montaje reversible para adaptar el armario vestidor al espacio disponible.

Por qué elegir este armario vestidor de SUIT

armario vestidor rincón de SUIT

El armario vestidor de SUIT nos encanta por muchos motivos, pero uno de ellos es el diseño de rincón para aprovechar mucho mejor las habitaciones pequeñas o con alguna esquina. Tiene dos módulos con barras de aluminio para colgar ropa larga o corta, varias estanterías para doblar prendas y dos cajones perfectos para ropa interior, accesorios o complementos.

Las baldas traseras tienen doble acabado (blanco por un lado y roble natural por el otro), así que podrás personalizar mucho mejor el acabado que quieres. El montaje también es 100% reversible, así que por ejemplo puedes ubicar el módulo con cajones en el lado que mejor encaje con tu distribución.

Consejos para montar y organizar tu vestidor

Si quieres montar un vestidor en tu dormitorio, toma nota de estos consejos para que quede estupendo:

Planifica siempre antes de montar: mide bien el espacio, decide en qué lado quieres el módulo de cajones y aprovecha el montaje reversible de este armario vestidor.

Separa tu ropa por tipos (camisas, pantalones, vestidos o accesorios). Así podrás aprovechar mejor las barras y los estantes.

Aprovecha la altura: usa cajas o cestas decorativas en los estantes superiores para las prendas de temporada o los accesorios que menos utilizas.

Deja los básicos a la vista: coloca lo que utilizas con más frecuencia a mano.

Cuida la iluminación: puedes añadir una tira de LED o una lámpara de pie cerca del vestidor para hacerlo mucho más acogedor.

para hacerlo mucho más acogedor. Accesorios: completa el vestidor con otros muebles auxiliares, un zapatero, un tocador, un espejo... Todo lo que necesites hasta que sientas que es el vestidor de tus sueños.

Aprovecha ahora que este armario vestidor de rincón está muy rebajado en Leroy Merlin, porque es el primer paso para crear el espacio que necesitas en casa. Y ojo, porque hay mucha más decoración rebajada en el Black Friday de Leroy Merlin.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.