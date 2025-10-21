Oferta TOP de la semana en PcComponentes: este monitor gaming curvo en rebajado está arrasando en ventas

Noticias relacionadas Los mejores ordenadores gaming del 2025 relación calidad-precio

¿Crees que a la hora de jugar a tu juego favorito lo más importante es la consola o el título en sí? Pues sí y no. Como es lógico, el dispositivo que utilices para jugar y el juego influyen en la calidad y en las sensaciones que experimentes, pero también lo hace la pantalla. De nada sirve que te hayas comprado el último FIFA o el Call of Duty si no tienes un monitor gaming para jugar.

Los monitores actuales, independientemente de su tamaño, son rápidos y muy precisos. De hecho, un buen monitor gaming mejora la visibilidad en entornos oscuros, elimina el ghosting y amplía el campo de visión. Un buen ejemplo es el monitor gaming de 34'' PcCom Elsyum Pro, que está arrasando en ventas durante las Ofertas TOP de la semana de PcComponentes. Y no nos extraña, porque ha pasado de costar 300€ a menos de 240€. ¡Una ganga!

Lo más destacado de este producto

Pantalla curva ultrapanorámica de 34'' WQHD que aumenta la sensación de inmersión.

Frecuencia de 180 Hz para una fluidez top y transiciones suaves.

Tiempo de respuesta de 1 ms para reaccionar el instante y acabar con el desenfoque.

Tecnología AdaptiveSync que sincroniza los fotogramas entre la GPU y el monitor para reducir los parpadeos.

Por qué elegir este monitor gaming en oferta y no otro

monitor gaming de 34'' PcCom Elsyum

El monitor gaming de 34'' PcCom Elsyum Pro es para ti si buscas un diseño potente y elegante, y que al mismo tiempo rinda como debe hacerlo un dispositivo de estas características. Tiene un formato ultrawide 21:9 y una resolución de 3440 x 1440 píxeles, lo que amplía el campo de visión en cada partida. Y si lo usas para trabajar, estudiar o para editar contenido, serás mucho más productivo.

La clave está en el panel VA curvo que reduce la distorsión en los bordes para una experiencia mucho más natural, con colores intensos y una saturación que alcanza el 130 % del espectro sRGB. No vas a encontrar opción más potente, ¡y menos a este precio!

Qué son las Ofertas TOP de PcComponentes y cómo aprovecharlas

Las Ofertas TOP de PcComponentes ya son un clásico. Cuando no tienen ninguna campaña especial, como los Días Naranjas, aprovechan para rebajar una selección de dispositivos de primeras marcas durante toda la semana. Son ofertas de hasta el 40% que solo duran 7 días, en el mejor de los casos, porque hay chollos que se agotan mucho antes.

Estos descuentos exclusivos de PcComponentes abarcan las categorías de tecnología, gaming, informática, componentes, smartphones, pequeños y grandes electrodomésticos... Así que tanto si te ha convencido este monitor gaming como si estás pensando en renovar otro dispositivo en casa, lo vas a encontrar baratísimo en esta selección de ofertas.

¿A qué esperas? No vas a encontrar monitor gaming tan barato para jugar, trabajar o estudiar. Le puedes dar el uso que quieras y lo mejor es que te puedes ahorrar hasta 60€ en su compra solo esta semana, ¡chollazo!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.