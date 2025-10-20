Este robot aspirador de Cecotec lo hace todo, hasta limpiarse a sí mismo, y ahora lo tienes con descuentazo

Noticias relacionadas Las mejores aspiradoras fregonas del 2025: recomendaciones de productos

No tienes tiempo para limpiar los suelos de casa, y lo necesitas porque tus mascotas no dejan de soltar pelo. Si quieres una solución rápida y cómoda, necesitas algo como el Robot aspirador Conga 15090 SpinArm Home&Wash en casa. Este robot de limpieza de Cecotec, con 8000 Pa de potencia de succión, mopas integradas y base de autolimpieza, es una solución perfecta para tener unos suelos limpios sin esfuerzo, y ahora lo tienes por solo 339 €.

Si buscas un buen robot aspirador, aquí lo tienes. Perfectamente controlable y programable desde el móvil, mapea tu hogar, navega de manera inteligente evitando obstáculos, se adapta a cada tipo de suelo y lo deja todo impecable al aspirar y fregar de una sola pasada. Tanto si tienes mascotas como una casa de gran tamaño, cumple a la perfección.

Lo mejor de este robot aspirador

El sistema SpinArm aprovecha su mopa extensible para llegar mejor a bordes y esquinas al fregar a la vez que aspira.

La estación Home&Wash vacía los depósitos, limpia cepillos y mopas y las seca automáticamente.

Tiene una potencia de 8000 Pa, no hay suciedad ni superficie que se le resista.

Dura hasta 4 horas limpiando, navega con cabeza y se programa desde la app. Lo hace todo.

Robot aspirador Conga 15090 SpinArm Home&Wash

Robot aspirador Conga 15090 SpinArm

Hay una palabra que define a la perfección al Robot aspirador Conga 15090 SpinArm Home&Wash: comodidad. Este robot no solo aspira, barre, friega y abrillanta los suelos automáticamente, sino que además vuelve a su base si se queda sin batería para retomar la limpieza donde la dejó y, cuando termina, se vacía y se limpia a sí mismo gracias a su función de autolimpieza. Tú solo tienes que programarlo con la app móvil de Cecotec, o activándolo mediante voz, organizando días, horas y hasta mapas con distintos tipos de limpieza. Él se encarga de lo demás: aspirar, fregar, llevarse pelos con su cepillo antienredos y hasta detectar alfombras automáticamente para aspirar sin humedecer. Lo hace absolutamente todo.

Con todo esto, y con su autonomía de 240 minutos, es el robot aspirador ideal si vives en una casa grande, si tienes mascotas y diferentes tipos de suelos. Está preparado para adaptarse a todo, y además con unos resultados espectaculares.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

Si por algo está gustando este robot aspirador entre los usuarios es porque puede con los pelos, se limpia solo y las mopas friegan muy bien. Puedes leer varias reseñas de usuarios a continuación:

"No puedo estar más contento con la compra. Vivo con un gato que suelta bastante pelo, y este robot ha sido una auténtica revolución en la limpieza diaria de mi hogar."

"Lo compré hace unas semanas y estoy encantada. La potencia de succión es muy buena (se nota mucho en alfombras) y la función de fregado deja el suelo bastante limpio para el día a día."

"Muy buen robot, aspira con mucha potencia y las mopas dejan el suelo impecable. La base que se vacía y limpia sola es una maravilla, ahorra muchísimo trabajo."

La tienda oficial de Cecotec, además del descuento especial, te ofrece la posibilidad de recibirlo con envío gratuito en un plazo de 24/48 horas. ¿Lo vas a dejar escapar?

