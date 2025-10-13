El gran olvidado de tu rutina de skincare y el que más beneficios tiene (cuesta menos de 15€)

Noticias relacionadas Las mejores cremas antirozaduras relación calidad-precio del 2025

Hay productos que utilizamos a diario en nuestra rutina de skincare y que tienen mucha fama, como el sérum o la crema hidratante. Pero hay otros que son mucho más desconocidos, y da la casualidad de que son los que más beneficios aportan a la piel. El tónico entra en este 'saco' y, de hecho, a veces es la diferencia entre tener una piel tirante y apagada o una hidratada, calmada y luminosa.

Si nunca te lo habías planteado (o si lo sabes de sobra), hay uno que es líder de ventas, favorito de las pieles secas y apto para el resto de tipos de pieles. Es el tónico hidratante y calmante Biosource de Biotherm, que voló la semana pasada durante los Prime Days y ahora Amazon lo ha rebajado un 59%. Cuesta menos de 15€, una ganga para ser un producto de alta cosmética.

Lo mejor de este tónico hidratante

Hidrata intensamente desde el primer uso (ideal para piel seca, sensible o tirante).

Calma al instante gracias al Life Plankton y a su acción reconfortante.

Exfoliación suave diaria para eliminar células muertas sin irritar.

Crea una barrera frente a agresiones externas y a la polución.

Mejora la absorción de todos los productos que apliques después (sérums y cremas).

Así es el tónico líder de ventas de Biotherm

tónico hidratante y calmante Biosource Biotherm

El tónico hidratante y calmante Biosource de Biotherm está formulado específicamente para pieles secas o sensibles que necesitan hidratación sin una sensación grasa. Por eso, tiene una textura acuosa, fresquita y ligera que hará que disfrutes de una sensación muy agradable sin añadir peso a la piel.

La clave está en su ingrediente estrella —Life Plankton—, que es un complejo natural con 35 nutrientes esenciales (proteínas, vitaminas, aminoácidos...) que regenera, equilibra y fortalece la barrera cutánea. Además, este tónico hidratante de Biotherm en oferta protege contra la contaminación y las agresiones externas.

Preguntas frecuentes sobre este tónico hidratante

¿Quieres saber cómo usar un tónico o en qué paso de la rutina incluirlo? Resolvemos a continuación las preguntas más frecuentes sobre esta fórmula de Biotherm.

¿Por qué deberías utilizar un tónico?

Es el paso que restaura el pH de la piel después de la limpieza, elimina los restos que hayan podido quedar, cierra poros, mejora la textura y prepara la piel para absorber el resto de tratamientos.

¿En qué paso de la rutina utilizarlo?

Siempre después de limpiar el rostro y antes del sérum o la crema hidratante. Puedes usarlo por la mañana y por la noche.

¿Qué hace el tónico de Biotherm en la piel?

Hidrata y calma gracias al Life Plankton.

Exfolia suavemente cada día sin irritar.

Protege frente a la polución.

Deja la piel lista para los siguientes productos.

Si no sabías que el tónico era tan importante en una rutina de skincare, ahora tienes en bandeja la fórmula de Biotherm que va a mejorar tu piel. ¡Y cuesta menos de la mitad de su precio original!

