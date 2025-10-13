El electrodoméstico que necesitas en casa para cocinar en la mitad de tiempo (y ahorrar en la factura de la luz)

Noticias relacionadas Las 10 mejores planchas de cocina del 2024

Hay pequeños electrodomésticos, igual que dispositivos electrónicos, que se ponen de moda y luego no son para tanto. En cambio, hay otros que tienen una fama merecida, y en ese 'saco' tenemos que meter a la freidora de aire. Llegó a nuestras vidas hace relativamente poco, y en estos años se ha colado en nuestra cocina y en nuestras recetas.

La prueba está en que ya hay muchos alimentos que han incluido a la air fryer en su modo de preparación, porque permite cocinar más rápido y con mucha menos grasa (y calorías). De hecho, las ventas de estos dispositivos se han disparado en los últimos años, como está pasando con la freidora de aire Ninja MAX PRO, ahora rebajada un 37% en Amazon solo por tiempo limitado. ¡Un chollo!

Puntos fuertes de esta freidora de aire

Tecnología de cocción rápida y eficiente que gasta un 60% menos en electricidad que un horno convencional.

Hasta un 75% menos de grasa para cocinar con nada de aceite (o muy poco) y aun así mantener el sabor.

6 funciones en 1 para freír con aire, asar, hornear, recalentar, deshidratar y modo Max Crip que dora y cocina los alimentos congelados.

Cesta de 6,2 litros para preparar varias raciones a la vez (3-4 personas).

Freidora de aire Ninja MAX PRO

freidora aire Ninja MAX PRO

La freidora de aire Ninja MAX PRO es un dispositivo elegante por fuera y muy potente por dentro. De hecho, la marca es líder en electrodomésticos de alto rendimiento. A simple vista, tiene una cesta de gran capacidad y un panel frontal muy intuitivo con 6 modos de cocción y la posibilidad de ajustar el tiempo y la temperatura según la receta.

Viene con una rejilla ajustable con dos posiciones de cocinado para adaptar el flujo de aire caliente según el tipo de alimento, y con un sistema de circulación uniforme para un dorado perfecto por todos lados. Además, viene con una guía de recetas (creadas por chefs profesionales) para no quedarte nunca sin inspiración.

Recetas para hacer con una air fryer en otoño

El otoño es una estación perfecta para sacarle partido a tu nueva air fryer con ingredientes de temporada. Aquí van algunas ideas:

Chips de calabaza especiada.

Manzanas asadas con canela y miel.

Castañas al estilo tradicional.

Empanadillas de espinacas y queso.

Garbanzos crujientes con especias.

La ventaja es que las posibilidades de una freidora de aire son casi infinitas, y todo empieza con esta Ninja MAX PRO rebajada a menos de 100€. ¡Una ganga!

