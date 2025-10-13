Echo Show 5: así es el último dispositivo inteligente de Amazon para controlar tu casa, hacer videollamadas y más

Noticias relacionadas Los 10 mejores robots aspiradores en relación calidad y precio del 2025

Vivimos conectados a Internet, rodeados de dispositivos electrónicos y de asistentes de voz, pero hay uno que todavía no conoces y que te puede hacer la vida mucho más fácil. Es el Echo Show 5, una pantalla táctil digital desde la que puedes controlar tu hogar digital, hacer videollamadas, usar como marco de fotos y hasta como reproductor multimedia. Es de Amazon y va un paso más allá en los dispositivos inteligentes que conocemos.

Uno de sus puntos fuertes está en Alexa, que ahora es todavía más útil gracias al formato con pantalla. Podrás consultar el tiempo de un vistazo, seguir recetas paso a paso, ver quién llama a tu puerta y hasta controlar las luces. Como una tablet o un móvil, pero con las funciones inteligentes de Amazon. ¿Y sabes lo mejor? Que el Echo Show 5 ahora está rebajado un 40% en Amazon solo por tiempo limitado. ¡Corre a por él!

Lo mejor de esta pantalla táctil inteligente

Pantalla de 5,5'' para ver noticias, series, hacer videollamadas, cámaras de seguridad, letras de canciones...

Sonido mejorado con graves potentes y voces claras.

Control total del hogar inteligente: luces, enchufes, termostatos...

Cámara integrada para vigilar tu casa o hacer Drop In con tu familia desde cualquier lugar.

Videollamadas con el comando de voz 'Alexa, llama a...'.

¿Qué es un Echo Show 5 y por qué comprarlo?

Echo Show

El Echo Show 5 es la evolución natural de Amazon al altavoz inteligente, solo que ahora es un dispositivo con pantalla táctil, Alexa y cámara que te hace la vida mucho más fácil. A simple vista parece un asistente de voz, pero la realidad es que sus funciones van un paso más allá.

Con esta pantalla táctil digital de Amazon podrás reproducir contenido multimedia, ver tus fotos favoritas, saber qué tiempo va a hacer, poner alarmas inteligentes, recordatorios y hasta saber quién llama al timbre si tienes una mirilla digital en casa. Todo son puntos fuertes, y mucho más ahora que cuesta menos de 65€ solo por tiempo limitado. ¡Aprovéchalo!

Reseñas del Echo Show 5

"La mejora en sonido se nota muchísimo con respecto a versiones anteriores. Los graves son más profundos, el audio es más nítido y en general ofrece una mejor experiencia".

"Me parece perfecto, sobre todo para personas mayores. Lo bueno es que no tienen que tocar nada, basta con que respondan a la llamada y ya está".

"Es compacto, suena bien para música de fondo y me encanta poder preguntar el tiempo, ver la agenda o hacer videollamadas rápidas, todo con voz".

¿Te animas a tenerlo en casa? El Echo Show 5 solo tiene puntos fuertes, así que aprovecha que tiene un descuento de casi 45€ para comprarlo baratísimo. ¡Solo por tiempo limitado!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.