Consigue el Xiaomi Poco F7 rebajado durante los Amazon Prime Days y no esperes más para renovar tu móvil

Noticias relacionadas Amazon Prime Day 2025: las mejores ofertas en tecnología que no puedes perderte

El Amazon Prime Day 2025 ya está aquí y, como cada año, trae descuentos que no conviene dejar pasar en móviles, gadgets y tecnología que realmente marcan la diferencia en el día a día. Entre ellos, el Xiaomi Poco F7 llama la atención por su combinación de potencia, buena cámara, batería que aguanta y pantalla fluida que hace que todo se vea más suave.

Esta Fiesta de las Ofertas es solo para miembros Prime, pero si todavía no lo eres, puedes suscribirte y disfrutar de un mes de prueba gratuito para acceder a todos los descuentos sin compromiso, lo que lo convierte en un momento perfecto para renovar tu móvil o incluso adelantar algunos regalos de Navidad. Ten en cuenta que el Prime Day termina el 8 de octubre a las 23:59, así que conviene actuar antes de que se acaben las ofertas.

¿Quieres saber todo lo que el Xiaomi Poco F7 tiene para ofrecerte? ¡Sigue leyendo!

Lo mejor de este dispositivo

XIAOMI POCO F7

Pantalla AMOLED de 6,83″ con 120 Hz de refresco : ofrece colores intensos, negros profundos y fluidez visual; el brillo máximo alcanza cerca de los 3.200 nits, ideal para usarlo bajo luz solar intensa.

: ofrece colores intensos, negros profundos y fluidez visual; el brillo máximo alcanza cerca de los 3.200 nits, ideal para usarlo bajo luz solar intensa. Procesador Snapdragon 8s Gen 4 de 4 nm : con una arquitectura “All-Big-Core” ofrece rendimiento potente para tareas exigentes y juegos.

: con una arquitectura “All-Big-Core” ofrece rendimiento potente para tareas exigentes y juegos. Memoria y almacenamiento : suele venir con versiones de 12 GB + 256 GB o 12 GB + 512 GB usando LPDDR5X y UFS 4.1, lo que asegura rapidez en apertura de apps y transferencia de datos.

: suele venir con versiones de 12 GB + 256 GB o 12 GB + 512 GB usando LPDDR5X y UFS 4.1, lo que asegura rapidez en apertura de apps y transferencia de datos. Cámara principal de 50 MP con OIS : sensor Sony IMX882 con estabilización óptica que ayuda a lograr imágenes más nítidas incluso con poca luz.

: sensor Sony IMX882 con estabilización óptica que ayuda a lograr imágenes más nítidas incluso con poca luz. Cámara frontal de 20 MP : selfies y videollamadas con buena definición.

: selfies y videollamadas con buena definición. Batería de 6.500 mAh con carga rápida de 90 W : una de las grandes mejoras frente al F6; permite más autonomía y recargas rápidas.

: una de las grandes mejoras frente al F6; permite más autonomía y recargas rápidas. Conectividad completa : 5G, NFC, WiFi avanzado, Bluetooth moderno. El lector de huellas bajo pantalla y el desbloqueo facial completan la experiencia.

: 5G, NFC, WiFi avanzado, Bluetooth moderno. El lector de huellas bajo pantalla y el desbloqueo facial completan la experiencia. Construcción y resistencia: se menciona resistencia IP68 frente a agua y polvo, además de materiales sólidos y buen acabado.

Ventajas clave

Xiaomi Poco F7

Con el Poco F7 en oferta durante el Prime Day 2025, estas son algunas de las características que lo hacen destacar:

Rendimiento ultrarrápido : el Snapdragon 8s Gen 4 permite ejecutar juegos exigentes sin apenas lag.

: el Snapdragon 8s Gen 4 permite ejecutar juegos exigentes sin apenas lag. Pantalla grande, fluida y brillante : la combinación AMOLED + 120 Hz + alto brillo es ideal para multimedia incluso al aire libre.

: la combinación AMOLED + 120 Hz + alto brillo es ideal para multimedia incluso al aire libre. Cámara con estabilización óptica (OIS) : mejora claramente en fotos con poca luz o en movimiento.

: mejora claramente en fotos con poca luz o en movimiento. Gran autonomía con carga veloz : 6.500 mAh y carga a 90 W lo hacen ideal para quienes usan el móvil intensamente.

: 6.500 mAh y carga a 90 W lo hacen ideal para quienes usan el móvil intensamente. Buen balance prestaciones/precio : ofrece funciones de gama alta a un precio atractivo.

: ofrece funciones de gama alta a un precio atractivo. Compatibilidad con funciones modernas y ecosistema Xiaomi : HyperOS, 5G, NFC, etc.

: HyperOS, 5G, NFC, etc. Diseño robusto con resistencia al agua y polvo: lo hace más seguro contra accidentes cotidianos

Debilidades

Xiaomi Poco F7

No todo es perfecto, y hay algunos puntos que conviene tener presentes:

Sin carga inalámbrica : sigue siendo prescindible para algunos usuarios.

: sigue siendo prescindible para algunos usuarios. Software con apps preinstaladas innecesarias : HyperOS puede venir con bloatware que habrá que desactivar manualmente.

: HyperOS puede venir con bloatware que habrá que desactivar manualmente. Peso y dimensiones considerables : es un dispositivo grande; el F7 es mayor que el F6.

: es un dispositivo grande; el F7 es mayor que el F6. Cámara secundaria modesta : la ultra gran angular de 8 MP es funcional, pero no extraordinaria.

: la ultra gran angular de 8 MP es funcional, pero no extraordinaria. Posibles errores de software puntuales : como ocurre con muchos móviles nuevos, podrían aparecer fallos que se solucionan con actualizaciones.

: como ocurre con muchos móviles nuevos, podrían aparecer fallos que se solucionan con actualizaciones. Ofertas limitadas en tiempo y stock: igual que con el F6, los descuentos del Prime Day no suelen durar.

Consejos para comprar durante Prime Day

Para sacar el máximo partido al descuento del Poco F7 durante la Fiesta de las Ofertas:

Agrégalo a tu lista de deseos o “guardar para más tarde” previo al evento.

o “guardar para más tarde” previo al evento. Activa alertas de precio en la app de Amazon para recibir notificaciones inmediatas.

en la app de Amazon para recibir notificaciones inmediatas. Asegúrate de que el vendedor sea Amazon o distribuidor oficial para garantizar garantía europea.

para garantizar garantía europea. Estate atento a ofertas flash que puedan aparecer por pocas horas.

que puedan aparecer por pocas horas. Revisa reseñas recientes para confirmar que la versión ofertada funciona bien.

recientes para confirmar que la versión ofertada funciona bien. Considera añadir accesorios : funda, cristal templado o cargador compatible si no viene incluido.

: funda, cristal templado o cargador compatible si no viene incluido. Verifica que la garantía sea de 2 años en Europa antes de finalizar la compra.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué versiones del Poco F7 estarán en oferta?

Principalmente 12 GB + 256 GB y 12 GB + 512 GB.

¿Incluye carga inalámbrica?

No, solo cuenta con carga por cable a 90 W.

¿Cuánto dura la batería con uso intensivo?

Gracias a sus 6.500 mAh, con uso mixto debería durar todo el día o incluso más, aunque en sesiones de gaming extremo podría agotarse antes.

¿Soporta 5G y NFC?

Sí, viene con ambas tecnologías.

¿Qué garantía hay si lo compramos en Amazon España?

Si el vendedor es Amazon o distribuidor oficial, la garantía legal es de 2 años. Aun así, verifica siempre antes de confirmar la compra.

Este Prime Day puede ser la oportunidad perfecta para estrenar el Poco F7: más batería, potencia mejorada y buena pantalla. Pero recuerda, las ofertas finalizan el 8 de octubre a las 23:59 o hasta que se acabe el stock. ¿Quieres que te prepare una versión lista para publicar en tu blog con enlaces y optimizada para SEO?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.