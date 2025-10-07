Amazon Prime Day 2025: las mejores ofertas en tecnología que no puedes perderte

El Amazon Prime Day ya ha comenzado. Estos días 7 y 8 de octubre tienes toda una fiesta de ofertas que son perfectas para amantes de la tecnología. Esta categoría es una de las que goza de mayores descuentos gracias a las ofertas del Amazon Prime Day 2025, y aquí te vamos a ayudar a encontrar los mejores chollazos que tiene. Hazte miembro de Amazon Prime y descubre todas las ofertas del Prime Day

Solo si tienes cuenta de Amazon Prime podrás disfrutar de estas 48 horas de descuentos espectaculares. Si no eres miembro, date prisa y date de alta. Si ya lo eres, echa un vistazo a continuación. Aquí tienes las mejores ofertas en tecnología del Prime Day 2025.

iphone14

Antes: 709 € → Ahora: 569€ (-23%)

Chip A15 Bionic.

Cámara dual con Photonic Engine.

Batería de larga duración (hasta 20 h de vídeo).

Samsung A17

Antes: 309 € → Ahora: 242 € (-41%)

Cámara principal de 50 MP con tecnología Nightography IA.

Diseño hecho a partir de materiales reciclados.

Procesador de alto rendimiento, batería de larga duración y carga turborrápida.

Motorola g85

Antes: 349€ → Ahora: 199 € (-43%)

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 33 W.

Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas a 120 Hz.

Cámara triple de 108 MP con lente ultra gran angular top.

Macbook Air

Antes: 1.199 € → Ahora: 979 € (-18%)

Chip M4 ultrapotente y con la IA de Apple Intelligence.

Autonomía de hasta 18 horas con un diseño ultraligero y ultrafino.

Pantalla Liquid Retina de 13,5 pulgadas y ultranítida.

Lenovo Gen portatiles

Antes: 999 € → Ahora: 719 € (-28%)

Procesador AMD Ryzen 7 punteros con 24 GB de RAM y SSD.

Tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4050 con tecnología de IA.

Pantalla de 144 Hz FHD diseñada expresamente para gaming.

iPad Air

Antes: 399 € → Ahora: 349 € (-18%)

Chip A16 Bionic ultrapotente y eficiente.

Pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas True Tone.

Compatible con el Apple Pencil y con Magic Keyboard Folio.

sAMSUNG GALAXY TAB S9

Antes: 652 € → Ahora: 449 € (-31%)

S Pen incluido para escritura y dibujo.

Pantalla de 12,4" con 90 Hz.

Procesador Exynos de 8 núcleos a 3,4 GHz.

airpods pro2

Antes: 229€ → Ahora: 199€

Chip H2 para sonido envolvente y llamadas más nítidas.

Cancelación de ruido activa y audio adaptativo.

Certificación IP54: resistencia al polvo, agua y sudor.

auriculares jbl

Antes: 129,99€ → Ahora: 88,94€ (-32%)

Tecnología JBL Pure Pass con sonido potente y envolvente.

Hasta 70 horas de batería, con sistema de carga rápida.

Cancelación de ruido adaptativa y modo Smart Ambient.

apple watch se

Antes: 209€ → Ahora: 189€

WatchOS con integración total en el ecosistema Apple y Apple Pay.

Resistente al agua, sumergible hasta 50 metros.

Funciones de salud y seguridad avanzadas que detectan accidentes y problemas cardíacos.

watch6 samsung

Antes: 319€ → Ahora: 212€ (-33%)

Pantalla grande con cristal de zafiro extragrande.

Funciones avanzadas de salud: sueño, presión arterial, frecuencia cardíaca...

Diseño personalizable con correas intercambiables.

Samsung qled

Antes: 1.799€ → Ahora: 806€ (-60%)

Procesador NQ4AI Gen2 que mejora imagen y sonido con IA.

Frecuencia de 144 Hz con Motion Xcelerator especial para gaming.

Pantalla Neo QLED 4K con mini LED y tecnología Quantum Matrix.

Samsung lg oled

Antes: 1.214 € → Ahora: 1.038€ (-31%)

Panel OLED 4K con resolución top y colores de alto contraste.

Procesador alpha8 Gen2 con IA para imagen y sonido.

120 Hz de frecuencia y compatibilidad con G-Sync/Freesync para el gaming.

Samsung t7

Antes: 200,38 € → Ahora: 132,95€ (-34%)

Velocidad ultrarrápida SSD y conexión USB 3.0.

Capacidad de 2 TB.

Diseño compacto y portátil, compatible con PC, Mac, móviles y consolas.

fire tv stick

Antes: 69,99 € → Ahora: 35,99 € (-49%)

Soporta 4K con Dolby Vision y Atmos.

Streaming fluido gracias al Wi-Fi 6.

Control por voz con Alexa para otros dispositivos.

Consejos para conseguir las mejores ofertas del Prime Day 2025

Si no quieres perderte ni una sola de las gangas en tecnología del Amazon Prime Day y quieres hacerte con los mejores descuentos en móviles, portátiles en oferta, televisores baratos y más, aprovecha estos consejos que te traemos:

Utiliza la lista de deseos : añade los productos que te interesan a tu lista y, si tienen rebaja en el Prime Day, recibirás un aviso para comprarlos al mejor precio.

: añade los productos que te interesan a tu lista y, si tienen rebaja en el Prime Day, recibirás un aviso para comprarlos al mejor precio. Revisa las ofertas flash: cada día habrá ofertas del Prime Day disponibles por tiempo limitado, mantente alerta para hacerte con ellas en cuanto estén disponibles, porque cambian cada pocas horas.

cada día habrá ofertas del Prime Day disponibles por tiempo limitado, mantente alerta para hacerte con ellas en cuanto estén disponibles, porque cambian cada pocas horas. Activa las notificaciones en la app: instala la app de Amazon en tu teléfono y activa las notificaciones, así recibirás el aviso en tiempo real cuando uno de tus productos de interés esté en oferta.

Ahora que ya tienes una mejor idea de qué comprar en el Amazon Prime Day 2025 y tienes ya las mejores gangas de tecnología a tu alcance, recuerda: la promoción solo está activa hasta el 8 de octubre a las 23:59. Mantente alerta y date prisa si quieres hacer las mejores compras en tecnología del año.

