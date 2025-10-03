Chollo en los Días Naranjas de PcComponentes: estrena el portátil Samsung que arrasa en ventas por 300€ menos

Los Días Naranjas acaban de aterrizar en PcComponentes con descuentos de hasta el 60% en miles de productos gaming, de tecnología, informática, pequeños y grandes electrodomésticos, hogar, portátiles, domótica y mucho más. Así que si estás pensando en renovar algún dispositivo en casa o te apetece darte un capricho este otoño, vas a encontrar todo lo que buscas a precios brutales, pero solo hasta el 12 de octubre.

PcComponentes lanza todos los días nuevas ofertas flash que duran unas pocas horas, y que se suman al resto de descuentos activos. Eso sí, hay artículos muy vendidos y demandados que vuelan en unas pocas horas, como está pasando con el portátil Samsung Galaxy Book4. Todavía quedan unidades rebajadas, pero tiene 300€ de descuento y lógicamente está siendo uno de los más vendidos de los Días Naranjas. ¡Aprovecha y llévatelo baratísimo!

Lo más destacado de este portátil Samsung

Procesador Intel Core i5 de 13ª generación para multitarea.

16 GB de RAM LPDDR4X, diseñada para entornos exigentes y un uso profesional.

512 GB de almacenamiento SSD ampliable.

Batería de 54Wh con carga rápida USB-C para una autonomía real.

Por qué elegir el Samsung Galaxy Book4

Samsung Galaxy Book4

El portátil Samsung Galaxy Book4 es un dispositivo muy bien equilibrado y que tiene todo lo que podemos necesitar. Para empezar, es un portátil ligero (pesa 1,57 kilos), tiene un grosor mínimo y conectividad total (Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, HDMI, USB-C, lector de microSD...). Así que lo puedes utilizar para ir a la universidad o para trabajar, sin importar si tienes que hacer tareas muy exigentes.

Además, viene con Microsoft 365 incluido durante 12 meses para facilitarte al máximo la vida. Tiene un diseño elegante y resistente que está pensado para un uso intensivo. Su punto fuerte es que no te fuerza a elegir unas prestaciones u otras, porque es potente, fácil de llevar a cualquier parte y compatible con todo.

¿Para quién es perfecto?

Las características de este portátil Samsung lo hacen perfecto para muchos perfiles, y le podrás sacar mucho partido si:

Trabajas en remoto o viajas mucho por trabajo.

Necesitas un ecosistema completo y un portátil que te permita ser productivo.

Eres diseñador gráfico, editas fotos o contenido en vídeo.

Buscas un portátil perfecto para ir a la universidad sin cargar demasiado peso.

Preguntas frecuentes

¿Quieres asegurarte de que este portátil Samsung es justo lo que buscas? Estas son las preguntas más frecuentes.

¿Se puede ampliar el almacenamiento del Galaxy Book4?

Sí. Dispone de una ranura M.2 NVMe adicional para instalar un segundo SSD.

¿La memoria RAM es ampliable?

No, está soldada a la placa. Los 16GB integrados están optimizados para ofrecer un buen rendimiento a todos los usuarios.

¿Incluye Windows y licencias?

Sí, viene con Windows 11 Home preinstalado y 12 meses de Microsoft 365 gratis.

¿Puedo usar el portátil Samsung para gaming o edición avanzada?

No está orientado a gaming competitivo ni a renderizado 3D pesado, pero es perfecto para productividad y consumo multimedia.

¿Es adecuado para teletrabajo con videollamadas?

Sí, integra webcam HD, altavoces Dolby Atmos y micrófonos pensados para reuniones o clases online.

Este portátil Samsung tiene todo lo que le podemos pedir, con la ventaja de que ahora te puedes ahorrar 300€ si lo compras durante los Días Naranjas de PcComponentes. Aprovecha el ofertón, porque aunque la promoción termina el 12 de octubre, este dispositivo lleva ya días siendo uno de los más vendidos. ¡Es un chollo!

