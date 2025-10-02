Alerta gaming: PcComponentes acaba de rebajar la PS5 más ligera y potente (¡ahórrate 100€!)

Si eres gamer o te gusta el mundo de los videojuegos, te interesa (y mucho) la oferta que acabamos de fichar en los Días Naranjas de PcComponentes. Entre tanto descuento de hasta el 60%, hemos encontrado la nueva PlayStation 5 Digital Slim tirada de precio, y probablemente no todos los amantes de los videojuegos tienen la oferta en el radar.

¿Llevas tiempo queriendo cambiar tu PS4 (incluso PS3) por la nueva? Ahora puedes hacerlo con la consola más ligera y potente de Sony, pero con la esencia de la original. Esta nueva generación se actualiza estéticamente para ofrecer una experiencia de juego más práctica y con la última tecnología. ¿Lo mejor? Ahora está rebajada 100€ en PcComponentes solo por tiempo limitado.

Puntos fuertes de esta consola

Diseño mucho más compacto y ligero, perfecto para habitaciones con poco espacio.

SSD ultrarrápida que reduce los tiempos de carga al mínimo.

Juegos en 4K, hasta 120 fps, HDR y Ray Tracing para la mejor calidad de imagen.

Incluye audio 3D Tempest con sonido inmersivo desde cualquier dirección.

Así es la PlayStation 5 Digital Slim de Sony

PlayStation 5slim

La PlayStation 5 Digital Slim es una de las consolas más ligeras y potentes al mismo tiempo de Sony. Da continuidad a la generación de PlayStation, pero con un cuerpo mucho más pequeño, un peso reducido y la misma potencia de siempre. Además, viene con un almacenamiento SSD de 1 TB, más que suficiente para todos tus títulos favoritos. También sigue siendo compatible con juegos de PS4 gracias al Game Boost.

Uno de los 'secretos' del rendimiento está en el procesador AMD Ryzen Zen 2 de 8 núcleos y la GPU RDNA 2. Lo que significa es que disfrutarás de partidas realistas y sin ningún tipo de retraso, y puede soportar resoluciones de hasta 8K Ultra HD.

Diferencias entre la PS5 Digital Slim vs. otras versiones

Seguramente te preguntas qué hace diferente a la PS5 Digital Slim vs. la versión normal o Pro. Estas son las principales diferencias:

Modelo Lanzamiento Tamaño y peso Almacenamiento Características PS5 Normal 2020 La más grande y pesada 825 GB Disponible con y sin lector de discos PS5 Slim 2023 30 % más pequeña y ligera 1 TB Versiones estándar y digital, diseño más compacto PS5 PRO 2024 Altura similar a la Normal, grosor Slim 1 TB GPU más potente, solo versión digital (lector de discos externo opcional)

Qué son los Días Naranjas de PcComponentes y cómo aprovecharlos

Los Días Naranjas de PcComponentes son una campaña habitual de la marca en la que podemos conseguir cualquier dispositivo gaming, tecnología, informática o electrodomésticos con descuentos de hasta el 60%. La promo está activa hasta el 12 de octubre, aunque hay ofertas flash en unidades seleccionadas que solo duran unas horas.

Reconocerás los dispositivos en oferta porque tienen una etiqueta de los Días Naranjas. Es tan fácil como añadir al carrito todo lo que te convenza y aprovechar el precio rebajado para ahorrar en todas tus compras. Además, los descuentos de hasta el 60% llegan a las marcas más top del mercado, así que si tienes que renovar algún dispositivo o te apetece darte un capricho para el otoño, ¡es la excusa perfecta!

Ahora que ya sabes por qué elegir la PS5 Digital Slim, sus funciones más interesantes y el precio que tiene en los Días Naranjas de PcComponentes, tienes que aprovechar este superdescuento. ¡Solo disponible por tiempo limitado!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.