¡Alerta, fans de Apple!: estos AirPods están rebajados casi a mitad de precio en los Días Naranjas de PcComponentes

Noticias relacionadas Los 10 mejores móviles del 2024: comparativa y precios

Tienes un iPhone, un Apple Watch, quizá también un MacBook y un iPad, ¿y solo te faltan los AirPods para completar la 'colección'? Si es así, hoy es tu día de suerte, porque PcComponentes acaba de rebajar durante sus Días Naranjas estos famosos auriculares inalámbricos de Apple. Los dispositivos de la marca no suelen tener descuento, pero estos tienen un 44% solo por tiempo limitado.

Los Días Naranjas acaban de llegar a PcComponentes con descuentos de hasta el 60% en una amplia gama de productos gaming, de informática, tecnología y los últimos electrodomésticos. También vuelven sus ofertas flash que solo duran 24 horas, así que si te convencen los Apple AirPods 3ª generación, ¡fíchalos antes de que suban de precio! Los Días Naranjas terminan el 12 de octubre, pero hay productos que arrasan y se agotan en unas pocas horas.

Lo que más nos gusta de los AirPods

Sonido espacial inmersivo con audio 3D y seguimiento dinámico de cabeza.

Hasta 6 horas de autonomía y 30 horas en total con el estuche de carga.

Están diseñados para aguantar sudor, agua y lluvia (IPX4).

El chip H1 permite emparejar los AirPods con cualquier dispositivo en segundos, se integra muy bien en el ecosistema Apple y puedes controlarlos con Siri.

Apple AirPods 3ª generación

AirPods 3ª generación

La tercera generación de los Apple AirPods 3ª mantiene el diseño minimalista de los modelos anteriores, pero ahora son más ergonómicos y ligeros. Tiene un diseño intraural que se adapta muy bien a todas las horas que los quieras llevar puestos, y presumen de la calidad de construcción habitual en Apple.

El chip H1 que encontramos en el interior de los auriculares inalámbricos Apple en oferta es el responsable de una conexión muy estable con cualquier dispositivo, bajo consumo y la activación por voz de Siri. Y si lo tuyo son las llamadas, incorpora micrófonos duales para mejorar la claridad y reducir el ruido de fondo.

Pero lo que más nos gusta de estos AirPods rebajados es la ecualización adaptativa automática, que ajusta el sonido en tiempo real según la forma de tu oído. Sin necesidad de tocar ningún ajuste. Además, rara vez los vas a encontrar en algún sitio por menos de 100€.

¿Para quién son estos auriculares inalámbricos?

Quienes ya usan iPhone, iPad o MacBook y buscan la integración perfecta entre dispositivos Apple.

Cualquier persona que quiera disfrutar de un sonido envolvente y equilibrado sin muchas complicaciones técnicas.

Deportistas o usuarios que llevan una vida activa y necesitan unos auriculares que lo resistan todo.

Personas que teletrabajan, hacen muchas llamadas, videollamadas o estudian en remoto.

Preguntas frecuentes

Seguro que no tienes ninguna duda de que los AirPods en oferta en los Días Naranjas de PcComponentes son un chollo, pero ¿quieres saber más sobre ellos?

¿Los AirPods 3 funcionan con Android?

Sí, se conectan por Bluetooth, aunque las funciones avanzadas (audio espacial, cambio automático entre dispositivos, Siri) solo están disponibles en Apple.

¿Tienen cancelación activa de ruido (ANC?

No, esa función es exclusiva de los AirPods Pro. Los AirPods 3 rebajados cuentan con un buen aislamiento pasivo gracias a su diseño.

¿Se pueden usar para entrenar?

Sí, gracias a la certificación IPX4 aguantan sudor y lluvia, aunque no están diseñados para deportes extremos o inmersión.

¿Cuánto dura la batería?

Hasta 6 horas de reproducción con una sola carga y hasta 30 horas en total con el estuche. Además, con 5 minutos de carga tienes 1 hora extra de uso.

¿Se pueden compartir canciones o películas con otra persona?

Sí. Apple tiene una función de 'Audio compartido' para conectar dos pares de AirPods al mismo dispositivo para escuchar juntos.

Por menos de 100€, tienes la última tecnología de sonido y unos auriculares inalámbricos que son compatibles con todo el ecosistema Apple y también con móviles Android. ¿A qué esperas para aprovechar la oferta que tienen en los Días Naranjas? ¡Están volando!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.