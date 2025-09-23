¿Te gusta el fútbol? Con esta Smart TV Philips te vas a sentir dentro del estadio (y con una barra de sonido de regalo)

Si te gusta el fútbol, sabemos que hay muy pocas cosas que se comparen con la sensación de ver un partido en el estadio de tu equipo. Aunque con una buena Smart TV en casa y la compañía adecuada, te puedes acercar bastante. Las teles modernas han dado tantos pasos hacia delante que ahora son inmersivas, tienen colores vibrantes, negros profundos y la sensación inmersiva que hará que te sientas en el campo.

Ahora que ha vuelto LaLiga, la Champions o la Europa League, PcComponentes te lo pone muy fácil con la oferta que acaban de lanzar en la Smart TV Philips 48OLED819 48'', porque está rebajada un 55% y además viene en un pack con una barra de sonido Philips de regalo. Vas a vivir el fútbol como nunca antes (y cualquier otro deporte), a un precio brutal. ¡Aprovéchalo!

Lo mejor de esta Smart TV

Pantalla OLED 4K Ultra HD con HDR10+ Adaptive para disfrutar de colores más intensos y todo lujo de detalles.

Procesador Philips P5 con Inteligencia Artificial para optimizar la imagen, el movimiento y que la experiencia sea realista.

La luz LED trasera (Ambilight) te hará sentir que estás dentro del partido.

Dolby Vision y Dolby Atmos para una calidad de cine en imagen y sonido en cualquier tipo de contenido.

Así es la Smart TV de 48'' de Philips

Smart TV philips OLED 48pulgadas

La Smart TV Philips 48OLED819 48'' tiene un diseño elegante y la última tecnología del mercado. Este es un modelo compacto, pero con toda la potencia de uno de alta gama. Para empezar, tiene una pantalla sin bisel de 48'' para aprovechar al máximo el espacio, te vendrá ideal si tu salón no es muy grande, y gracias a Google TV tendrás acceso a películas, series y apps.

Lo que más nos gusta es que esta Smart TV Philips rebajada incluye una barra de sonido Philips de regalo, con subwoofer inalámbrico y un diseño ultrafino. Además, es compatible con Dolby Atmos y DTS Virtual:X para un sonido todavía más potente. Y si lo tuyo son otros deportes, pelis, series o videojuegos, esta Smart TV Philips también rinde a la perfección.

Cómo y cuándo conseguirla rebajada

PcComponentes lanza cada semana sus Ofertas TOP, que es una selección de productos de tecnología, gaming o informática con descuentos de hasta el 40%. Solo duran una semana, aunque los chollos con mejor precio terminan agotando unidades antes de que llegue el domingo.

Es lo que va a pasar con esta Smart TV Philips, porque tiene un precio tremendo y encima viene en un pack con una barra de sonido de regalo. Ahora está rebajada un 55%, pero deberías darte prisa, porque ya está volando.

Tener esta Smart TV en casa es lo más parecido a meterte de lleno en el estadio de tu equipo favorito Si quieres disfrutar de esa sensación sin moverte del salón, tienes que llevarte esta Philips rebajada. ¡Es un chollo!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.