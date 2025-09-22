¿Tienes cansancio frecuentemente? necesitas este suplemento de magnesio y potasio que los profesionales recomiendan

Si haces deporte a diario o llevas un estilo de vida activo, sabes lo fácil que es perder minerales a través del sudor en cualquier época del año. Y eso se traduce en calambres musculares, cansancio o bajones de rendimiento físico y mental. Por eso, todo deportista debe tomar un buen suplemento de magnesio y potasio, porque mantiene el equilibrio electrolítico, cuida los músculos y reduce la fatiga.

¿Lo sabías? Es una de las combinaciones más completas para personas con una vida activa, y además estos suplementos suelen incluir sales minerales y vitaminas. Como ocurre con el suplemento de magnesio y potasio de Gloryfeel, que es una fórmula todoterreno para deportistas y además ahora está rebajada a menos de 10€ en Amazon solo por tiempo limitado. ¿Te animas a probarla?

Lo mejor de este suplemento

El magnesio y el potasio consiguen un equilibrio electrolítico.

Con Vitaminas C, B1, B2, y B12 que contribuyen al metabolismo energético y al sistema inmune.

Viene en un formato con 30 sobres que se disuelven en agua y que puedes llevar siempre contigo.

Sin azúcar, pocas calorías (solo 12 kcal por sobre) y libre de gluten, lactosa y aditivos innecesarios.

Cómo y cuándo tomar el suplemento de Gloryfeel

Complemento magnesio y potasio

El suplemento de magnesio y potasio de Gloryfeel es la fórmula perfecta, porque un solo sobre contiene 250 mg de magnesio puro, 405 mg de potasio y 80 mg de Vitamina C, a lo que se suma la B1 (1,5 mg), B2 (1,5 mg) y vitamina B12 (10 mg). La fórmula se encarga de que recuperes los nutrientes perdidos a través el sudor después de hacer ejercicio, ayuda al funcionamiento normal del metabolismo, los músculos, el sistema inmunitario y reduce el cansancio y la fatiga.

La recomendación de Gloryfeel es tomar un sobre de este suplemento de magnesio y potasio al día. Puedes hacerlo antes (para evitar la pérdida de electrolitos) o después (para favorecer la recuperación) del entrenamiento. Incluso cuando no entrenes, viene bien para reponer líquidos y minerales.

¿Para quién está recomendado?

Deportistas que entrenan a alta intensidad y pierden minerales a través del sudor.

Personas activas y que también pierden minerales por culpa del sudor.

Quienes tienen calambres musculares o sensación de cansancio frecuente.

Cualquiera que quiera reforzar su sistema inmune gracias al aporte de vitamina C y del grupo B.

El punto fuerte de este suplemento de magnesio y potasio es que es perfecto si haces deporte, pero también viene bien si solo llevas una vida activa, quieres estar hidratado y mantener los niveles de energía. Aprovecha que la fórmula ahora está rebajada a menos de 10€ en Amazon, ¡te va a sentar de maravilla!

