Ni L'Oréal ni Nivea: he descubierto la crema hidratante de cosmética coreana que mi piel grasa y con imperfecciones necesita

Encontrar la crema hidratante perfecta no es una tarea fácil, mucho menos si tienes la piel grasa, con tendencia al acné, imperfecciones y sabes que no tolera muy bien ciertos ingredientes. En los últimos años, he probado todo tipo de fórmulas de marcas más y menos conocidas, pero lo que no sabía es que iba a encontrar el mejor truco de belleza para mi piel en la cosmética coreana.

La K-Beauty está muy centrada en la prevención, hidratación y nutrición, y me he dado cuenta de que sus ingredientes le sientan bien a mi piel. He probado varios productos (algunos se han quedado en mi rutina de skincare), pero mi nuevo favoritísimo es la crema hidratante Advanced Snail 92 All in One Cream de COSRX. Una fórmula con mucina de caracol que me ha salvado la vida y que acabo de reponer, porque está rebajada casi a mitad de precio en Amazon.

Lo que más me gusta de esta crema hidratante

Textura tipo gel que se absorbe rápido y no deja brillos.

Noto que los granitos e imperfecciones tardan mucho menos tiempo en desaparecer.

Sensación calmante cuando la piel está muy irritada o sensible.

Parece algo densa al principio, pero no resulta pesada para la piel.

Advanced Snail 92 All in One Cream de COSRX

Advanced Snail 92 All in One Cream COSRX

La crema hidratante Advanced Snail 92 All in One Cream de COSRX contiene un 92% de mucina de caracol, combinada con ácido hialurónico y betaína. Esa mezcla es la que me ayuda a reforzar la barrera cutánea, a mantener la hidratación de la piel y a reparar las zonas dañadas.

Lo que más me sorprendió es que tiene una textura tipo gel muy fresquita al aplicarla, pero deja una capa protectora que siento que cuida mi piel. Aunque COSRX dice que es una crema hidratante perfecta para el día y la noche, yo la utilizo solo antes de dormir, porque siento que mi piel la aprovecha mejor y prefiero otras fórmulas más ligeras por la mañana. Y nunca he tenido la piel tan bien al despertarme.

¿Por qué es la mucina de caracol funciona tan bien?

La mucina de caracol lleva años formando parte de productos de belleza. Hace un tiempo tenía mucho protagonismo y aunque la habíamos perdido de vista, COSRX la trae de vuelta con esta crema hidratante para piel grasa. Es rica en proteínas, enzimas y ácido glicólico natural, y esto se traduce en:

Acelera la reparación de la piel dañada.

Ayuda a retener la humedad.

Reduce la inflamación y las rojeces.

Mejora la elasticidad y suaviza arrugas finas.

Lo que más me gusta es que noto que me reduce las rojeces, los granitos y las marcas de acné que pensaba que no se iban a ir nunca. Esta crema hidratante de COSRX es mi nueva favorita, y si tú también la quieres probar, aprovecha que está rebajada a menos de 18€ en Amazon.

