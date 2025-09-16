¿Necesitas una segunda pantalla para estudiar o trabajar? Este monitor top ventas está tirado de precio

¿Trabajas desde casa, te estás preparando una oposición o por cualquier otro motivo pasas muchas horas delante del ordenador? Entonces, lo que necesitas es una segunda pantalla que sea cómoda, que no haga daño a la vista y que tenga una buena calidad de imagen. Aunque ahora pienses que igual no te hace falta un monitor, en cuanto lo pruebes te darás cuenta de todo lo que has perdido por no dar el paso antes.

Y los más top del momento, como siempre, están rebajados en la selección de ofertas TOP de la semana de PcComponentes, con descuentos de hasta el 40% en miles de dispositivos. También en el monitor MSI PRO MP271A E2 27'', que ahora mismo es uno de los más vendidos y encima te lo puedes llevar a casa rebajado un 35%. ¿Qué más necesitas?

Puntos fuertes de este monitor

Pantalla IPS de 27 pulgadas con colores vivos, brillo de 300 nits y resolución Full HD.

Frecuencia de 120 Hz con Adaptive-Sync para buena fluidez en el trabajo.

Incluye tecnología de cuidado ocular para reducir la fatiga en la vista.

Diseño PerfectEdge sin bordes que viene genial para set-ups con varios monitores.

Razones para comprarlo ahora rebajado

MSI monitor pro mp27

El monitor MSI PRO MP271A E2 27'' reúne lo mejor de un equipo profesional con extras diseñados para hacer tu día a día mucho más sencillo. Con los 120 Hz disfrutarás siempre de transiciones muy suaves, ya sea en tareas de ofimática, series o videojuegos. Y si eres de pasarte más de 8 horas al día delante del monitor, vas a agradecer la tecnología de cuidado visual que incorpora.

Lo que más nos gusta es que este monitor se puede instalar perfectamente en la pared para liberar espacio en el escritorio, y con los altavoces integrados no vas a depender de ningún periférico. Por supuesto, tiene un precio que no podemos pasar por alto. ¡Está arrasando en PcComponentes!

¿Para quién es perfecto?

Profesionales en la oficina o en casa para trabajar en multitarea, videollamadas u ofimática sin fatiga visual.

Estudiantes que necesitan tener varias ventanas abiertas a la vez.

Gamers, ya sea ocasionales o profesionales, gracias a sus 120 Hz y Adaptive-Sync.

Amantes del cine y de las series, porque la calidad de imagen y de sonido son ideales para hacer un maratón.

¿Qué más necesitas? Este monitor MSI Pro es uno de los más vendidos de PcComponentes (con razón) y ahora te lo puedes llevar a casa tirado de precio solo si aprovechas la oferta. Le vas a sacar partido, sea como sea tu vida, ¡por menos de 110€!

