Amazon rebaja la batidora multifunción más compacta y potente a la vez: ¡por menos de 80€!
Con esta batidora multifunción no se te va a resistir nada. Puede con los alimentos más potentes y lo mejor es que tiene un ofertón en Amazon.
¿Te has propuesto comer más sano este mes de septiembre? Hay infinidad de platos y recetas deliciosas que puedes preparar para quedarte saciado y no pasar hambre, incluso zumos y batidos para evitar picar entre horas. Y si no lo haces, seguramente sea porque no tienes en casa la tecnología idónea, como una buena batidora multifunción.
Por suerte, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años y hoy tenemos electrodomésticos cerca que nos hacen la vida mucho más fácil. La batidora multifunción de Nutribullet entra dentro de este 'saco', porque es superfácil de usar y además ahora está rebajada a menos de 80€ en Amazon. Vas a alucinar con sus prestaciones.
Lo mejor de esta batidora
- 900 W para triturar frutas, verduras y hasta frutos secos en segundos.
- Tecnología de extracción de nutrientes para liberar vitaminas y minerales de los ingredientes.
- Incluye dos vasos grandes (700 y 900 ml), cuchilla extractora, tapas para llevar y anillas con asa.
- Uso muy sencillo e intuitivo aunque no seas experto.
Así es la Nutribullet Pro 900 Watt
La batidora multifunción de Nutribullet es un electrodoméstico de uso personal que te vendrá de maravilla para preparar recetas rápidas, sanas y con el mínimo esfuerzo. Olvídate de pasarte horas en la cocina, porque tiene un motor de 900 W con potencia suficiente para triturar frutas congeladas, verduras, semillas, frutos secos y hasta para picar hielo.
Todo en un diseño muy compacto que ocupa poquísimo espacio en la cocina, así que viene de maravilla si tienes una casa pequeña. Además, podrás llevar tus batidos siempre contigo gracias a los accesorios incluidos. Un chollo.
Ideas para sacarle partido a una batidora en casa
Con una batidora multifunción de este nivel podrás preparar infinidad de recetas. Por ejemplo:
- Smoothies energéticos: combina plátano, espinacas, leche vegetal y semillas de chía para empezar el día con energía.
- Cremas de verduras: con calabacín, zanahoria, puerro y un chorrito de AOVE para comer o cenar.
- Salsas caseras: pesto con albahaca y piñones, hummus de garbanzos...
- Repostería rápida: masas para tortitas, bizcochos o galletas.
- Batidos proteicos: ideal para deportistas después de entrenar, con avena, proteína en polvo y frutos secos.
¿Sabías que podías preparar tantas recetas con una batidora multifunción? Y si además tienes hijos, te facilita la vida para hacer purés y cremas. Aprovecha que está tirada de precio en Amazon.
